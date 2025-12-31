¿A qué hora se estrena el final de Stranger Things 5 en Netflix?

¿A Qué Hora Se Estrena El Último Capítulo De Stranger Things En Netflix? - NETFLIX

MADRID, 31 Dic. (CulturaOcio) -

Tras el lanzamiento de los primeros 7 episodios de su quinta y última temporada, Stranger Things dice adiós con el estreno de su último capítulo en Netflix este jueves 1 de enero de 2026 (la noche del miércoles 31 de diciembre en Latinoamérica). La ficción creada por los hermanos Duffer llega a su fin con un capítulo especial de más de dos horas de duración, que promete cerrar todos los frentes abiertos. Pero... ¿A que hora se estrena el capítulo final de Stranger Things en Netflix?

En la segunda tanda de capítulos de la quinta temporada Stranger Things ha destapado la verdadera naturaleza del Mundo del Revés, sus conexiones con la Tierra, el Abismo y el papel de Once en dicha conexión. Ahora, todo está listo para que el que promete ser un apoteósico final en la batalla definitiva contra Vecna.

De esta forma, tras el lanzamiento de los dos primeros volúmenes de la última temporada de Stranger Things el pasado 27 de noviembre y 26 de diciembre respectivamente, la plataforma de pondrá punto final a uno de sus éxitos más laureados con el lanzamiento de su episodio final, que también se proyectará en algunos cines de Estados Unidos, y que verá la luz en Netflix este 1 de enero de 2026.

De esta forma, así queda el calendario de estreno de la temporada final de Stranger Things:

- Volumen 1 (capítulos 1, 2, 3 y 4): 27 de noviembre.

- Volumen 2 (capítulos 5, 6 y 7): 26 de diciembre.

- Volumen 3 (capitulo final): 1 de enero.

En cuanto al horario de estreno del esperado final de la ficción creada por los hermanos Duffer, Netflix sigue el esquema de esta última temporada, adelantando unas horas su tiempo de estreno habitual. Así pues, el último episodio de Stranger Things se estrenará en Estados Unidos el miércoles 31 de diciembre a las 17.00 horas de Los Ángeles, horario de la Costa Oeste en EE.UU. lo que supone las 20.00 horas en la Costa Este.

Por tanto, en España y otros países europeos como Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Polonia, Noruega y Suecia, el broche final de la serie estará disponible a las 2.00 horas de la madrugada del viernes 1 de enero de 2026. Una hora antes a la 1 de la madrugada del Día de Año Nuevo, el final estará disponible para los fans residentes en las Islas Canarias.

En Latinoamérica, el capítulo 8 de la temporada final de la serie de los hermanos Duffer, se estrenará a partir de las 19:00 horas del 31 de diciembre en México El Salvador, Costa Rica, Guatemala y Nicaragua; a las 20:00 horas en Colombia, Perú, Ecuador o Panamá; a las 21:00 horas en Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico, y a las 22:00 horas del miércoles 31 de diciembre en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.