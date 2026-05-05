¿A Qué Hora Se Estrena El Final De Daredevil: Born Again (2X08) En Disney+? - DISNEY+

MADRID, 5 May. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de Daredevil: Born Again culmina su andadura en Disney+. La serie protagonizada por Charile Cox y Vincent D'Onofrio está a punto de estrenar el octavo capítulo de su segunda entrega, aunque Marvel ya ha confirmado su renovación para una tercera temporada. Pero... ¿a qué hora se estrena el 2x08 de Daredevil: Born Again?

Tras acabar con la vida de uno de los personajes centrales en su séptimo capítulo, aún queda por ver cómo se resuelve el enfrentamiento final entre el alcalde Kingpin y el protagonista. Un Matt Murdock que en esta segunda entrega se ha reencontrado con una vieja conocida, Jessica Jones de nuevo encarnada por Krysten Ritter.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL CAPÍTULO FINAL DE DAREDEVIL: BORN AGAIN?

En cuanto al horario de estreno, el octavo y último capítulo de la segunda temporada de Daredevil estará disponible en Disney+ a las 18:00 horas del martes 5 de mayo en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles), lo que supone las 21:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York).

Por tanto, en España el desenlace de la segunda temporada de Born Again aterrizará en la plataforma a las 3:00 horas de la madrugada del miércoles 6 de mayo. Una hora antes, a las 2:00 horas de la madrugada, el 2x08 de la ficción verá la luz para el público residente en las Islas Canarias.

Sin embargo, en otros países de habla hispana, el lanzamiento del nuevo capítulo de la serie de Marvel tendrá otro horario. Así, en México llegará a Disney+ a las 19:00 horas del martes 5 de mayo. Mismo horario para otros países como El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

No será hasta las 20:00 horas del martes cuando el 2x08 de Daredevil: Born Again esté disponible en otros países como Perú, Ecuador, Panamá o Colombia. A partir de las 21:00 horas, los espectadores de Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Chile o Puerto Rico podrán sumergirse en el Nueva York gobernado por el implacable Wilson Fisk.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán disfrutar del episodio final de Daredevil temporada 2 desde las 22:00 horas de este martes 5 de mayo.