¿A qué hora se estrena Daredevil: Born Again 2x06 en Disney+?

¿Cuándo Se Estrena Daredevil: Born Again 2X06 En Disney+? - DISNEY

MADRID, 21 Abr. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de Daredevil: Born Again continúa con su andadura en Disney+. La serie protagonizada por Charile Cox y Vincent D'Onofrio encara ya su recta final, con tan solo tres capítulos en la recámara, pero con la tranquilidad para sus fans de estar ya renovada para una tercera temporada. El sexto capítulo llega, además, después de que Marvel Studios confirmara la esperada aparición de Jessica Jones, el personaje encarnado por Krysten Ritter, en esta entrega titulada Requiem. ¿A qué hora se estrena el 2x06 de Daredevil: Born Again?

Después de que la quinta entrega de esta segunda temporada confirmara la muerte definitiva de un personaje que marcará decisivamente el futuro de Wilson Fisk, Daredevil: Born Again se prepara para el inevitable enfrentamiento final contra la suerte de estado policial que el alcalde, a través de su Fuerza Especial Anti-Vigilantes, ha impuesto en Nueva York.

Tras el doble estreno con motivo de la Semana Santa, los capítulos restantes que completan la segunda temporada Daredevil: Born Again verán la luz uno a uno cada miércoles hasta el 13 de mayo, quedando así su calendario de lanzamiento:

- Episodio 1: 25 de marzo.

- Episodio 2: 1 de abril.

- Episodio 3: 1 de abril.

- Episodio 4: 8 de abril.

- Episodio 5: 15 de abril.

- Episodio 6: 22 de abril.

- Episodio 7: 29 de abril.

- Episodio 8: 6 mayo.

En cuanto al horario del estreno, el sexto capítulo de la segunda temporada de Dardevil estará disponible en Disney+ a las 18:00 horas del martes 21 de abril en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles), lo que supone las 21:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York).

Por lo tanto, en España el nuevo episodio de la serie protagonizada por Charlie Cox y D'Onofrio aterrizará en la plataforma a las 3:00 horas de la madrugada del miércoles 22 de abril. Una hora antes, a las 2:00 horas de la madrugada, el 2x06 de la ficción verá la luz para el público residente en las Islas Canarias.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA DAREDEVIL: BORN AGAIN 2x04 EN AMÉRICA LATINA?

Sin embargo, en otros países de habla hispana, el lanzamiento del nuevo capítulo de la serie de Marvel tendrá otro horario. Así, en México llegará a Disney+ a las 19:00 horas del martes 21 de abril. Mismo horario para otros países como El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

No será hasta las 20:00 horas del martes cuando el 2x06 de Daredevil: Born Again esté disponible en otros países como Perú, Ecuador, Panamá o Colombia. A partir de las 21:00 horas, los espectadores de Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Chile o Puerto Rico podrán sumergirse en el Nueva York gobernado por el implacable Wilson Fisk.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán disfrutar del sexto episodio de Daredevil temporada 2 desde las 22:00 horas de este martes 21 de abril.