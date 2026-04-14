¿A Qué Hora Se Estrena Daredevil: Born Again 2X05 En Disney+? - MARVEL

MADRID, 14 Abr. (CulturaOcio) -

Tras el impactante final de su anterior entrega, que dejó el destino de uno de sus personajes clave en el aire, la temporada 2 de Daredevil: Born Again continúa su andadura con el lanzamiento de su quinto capítulo. La nueva era de la serie protagonizada por Charile Cox y Vincent D'Onofrio sigue ganando adeptos, mientras encara ya su recta final. Pero... ¿a qué hora se estrena Daredevil: Born Again 2x05?

Después de vencer en el combate de boxeo en el que demostró ante la ciudad de Nueva York toda su fuerza, el alcalde Fisk afronta su momento más bajo y difícil ante la más que posible pérdida de su ser más querido. Un golpe que a buen seguro Kingpin devolverá buscando cumplida venganza. Mientras tantno, la investigación de Matt Murdock y Karen Page para sacar a la luz el entramado criminal del alcalde sigue su curso tras el naufragio del carguero Northern Star en el puerto franco de Red Hook.

Tras el doble estreno con motivo de la Semana Santa, los capítulos restantes que completan la segunda temporada Daredevil: Born Again verán la luz uno a uno cada miércoles hasta el 13 de mayo, quedando así su calendario de lanzamiento:

- Episodio 1: 25 de marzo.

- Episodio 2: 1 de abril.

- Episodio 3: 1 de abril.

- Episodio 4: 8 de abril.

- Episodio 5: 15 de abril.

- Episodio 6: 22 de abril.

- Episodio 7: 29 de abril.

- Episodio 8: 6 mayo.

En cuanto al horario del estreno, el quinto capítulo de la segunda temporada de Dardevil estará disponible en Disney+ a las 18:00 horas del martes 7 de abril en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles), lo que supone las 21:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York).

Por lo tanto, en España el nuevo episodio de la serie protagonizada por Charlie Cox y D'Onofrio aterrizará en la plataforma a las 3:00 horas de la madrugada del miércoles 15 de abril. Una hora antes, a las 2:00 horas de la madrugada, el 2x05 de la ficción verá la luz para el público residente en las Islas Canarias.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA DAREDEVIL: BORN AGAIN 2x04 EN AMÉRICA LATINA?

Sin embargo, en otros países de habla hispana, el lanzamiento del nuevo capítulo de la serie de Marvel tendrá otro horario. Así, en México llegará a Disney+ a las 19:00 horas del martes 14 de abril. Mismo horario para otros países como El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

No será hasta las 20:00 horas del martes cuando el 2x05 de Daredevil: Born Again esté disponible en otros países como Perú, Ecuador, Panamá o Colombia. A partir de las 21:00 horas, los espectadores de Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Chile o Puerto Rico podrán sumergirse en el Nueva York gobernado por el implacable Wilson Fisk.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán disfrutar del quinto episodio de Daredevil temporada 2 desde las 22:00 horas de este martes 14 de abril.