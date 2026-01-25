¿A Qué Hora Se Estrena El Caballero De Los Siete Reinos 1X02 En HBO Max? - HBO

MADRID, 25 Ene. (CulturaOcio) -

El caballero de los Siete Reinos, la serie que amplía el universo de Juego de Tronos, continúa su andadura en HBO Max con el lanzamiento de su segundo episodio este lunes 26 de enero. Así, y a sabiendas de que las aventuras de Dunk y Egg tan solo acaban de arrancar, los fans se estarán preguntando... ¿A qué hora se estrena el segundo capítulo de El caballero de los Siete reinos en HBO Max?

En el anterior capítulo, Dunk, un joven caballero errante,intenta abrirse paso hacia el torneo de Vado Ceniza para ganarse un nombre. Hasta allí acude Egg, el pequeño muchacho de la cabeza rapada con el que se cruzó en la posada y que está empeñado en convertirse en su escudero.

Tras el estreno del primer capítulo este lunes 19 de enero (el domingo 18 para los espectadores de Estados Unidos y Latinoamérica), el resto de las 6 entregas que conforman la primera temporada de El caballero de los Siete Reinos irán llegando semanalmente a la plataforma, quedando así su calendario de lanzamiento:

- Episodio 1: 19 de enero de 2026

- Episodio 2: 26 de enero de 2026

- Episodio 3: 2 de febrero de 2026

- Episodio 4: 9 de febrero de 2026

- Episodio 5: 16 de febrero de 2026

- Episodio 6: 23 de febrero de 2026

En cuanto al horario de estreno, el segundo episodio de El caballero de los Siete Reinos estará disponible en HBO Max a las 18:00 horas del domingo 25 de enero en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) lo que supone las 21:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Así, en España, la serie continuará su andadura en HBO Max a las 3:00 horas de la madrugada del lunes 26 de enero, a las dos de la madrugada en las Islas Canarias. Sin embargo, en otros países de habla hispana el horario variará.

Aquellos que residan en México podrán disfrutar de la nueva entrega de la serie que sigue la estela de la obra de George R. R. Martin a las 19:00 horas del domingo 25 de enero, según el huso horario de la Zona Central. También a las siete de la tarde, el capítulo 2 de la serie que vuelve a sumergir al espectador en el universo de Juego de Tronos, estrenará su continuación para los espectadores de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 20:00 horas del domingo será cuando El caballero de los Siete Reinos continúe para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico, el segundo episodio de la serie de HBO Max estará disponible a las 21:00 horas del domingo.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán ver la continuación de la primera temporada de la esperada serie a partir de las 22:00 horas del domingo.