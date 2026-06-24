¿A qué hora se estrena Avatar: La Leyenda de Aang temporada 2 en Netflix?

Archivo - Avatar: The Last Airbender. (L to R) Gordon Cormier as Aang, Kiawentiio Tarbell as Katara in season 2 of Avatar: The Last Airbender. Cr. Courtesy of Netflix 2026 - NETFLIX - Archivo

MADRID, 24 Jun. (CulturaOcio) -

Avatar: La leyenda de Aang regresa a Netflix con su segunda temporada este jueves 25 de junio. La serie sigue a Aang, el joven Avatar, que debe dominar los cuatro elementos (agua, tierra, fuego y aire) para restaurar el equilibrio de un mundo amenazado por la temible Nación del Fuego. En esta etapa, Aang y su equipo se embarcan en una nueva misión para enfrentar una nueva y peligrosa amenaza, pero... ¿a qué hora se estrena Avatar: La Leyenda de Aang en Netflix?

"En la segunda temporada, tras una victoria agridulce al salvar a la Tribu del Agua del Norte de la invasión de la Nación del Fuego, el Avatar Aang, Katara y Sokka se reagrupan y emprenden una misión para convencer al esquivo Rey de la Tierra de que se una a su lucha contra el temible Señor del Fuego Ozai", reza la sinopsis oficial de los nuevos capítulos.

En cuanto al horario del estreno, la segunda temporada de Avatar estará disponible en Netflix a las 0:00 horas de este jueves 25 de junio, según el horario de la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) y a las 3:00 de la madrugada del mismo día según el horario de la Costa Este (Nueva York). Eso supondrá que en España la serie sobre el joven Avatar Aang llegará a la plataforma a las 9:00 horas de este jueves 25 de junio. Una hora antes, a las 8:00 horas, Avatar: La Leyenda de Aang verá la luz para el público residente en las Islas Canarias.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA AVATAR: LA LEYENDA DE AANG EN AMÉRICA LATINA?

Aquellos que residan en México podrán disfrutar de la segunda temporada de Avatar a las dos de la madrugada del jueves, según el huso horario de la Zona Central. A esa misma hora, estará disponible para los abonados de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 3:00 horas de la madrugada del jueves será cuando Avatar: La Leyenda de Aang vuelva a Netflix para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico, los nuevos capítulos estarán disponibles a las 4:00 horas de la madrugada del jueves.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán ver la segunda temporada de la serie de Netflix a partir de las 5:00 horas de la madrugada del jueves.