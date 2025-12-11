Tráiler de la temporada 2 de Avatar que presenta a la maestra Toph y a un Aang muy crecidito - NETFLIX

MADRID, 11 Dic. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de Avatar: La leyenda de Aang llegará a Netflix en 2026. Para ir abriendo boca, la plataforma de streaming ha lanzado un emocionante tráiler que presenta a uno de los personajes más esperados: la Maestra de la Tierra Toph (Miya Cech).

"Todo está vibrando a nuestro alrededor", afirma una misteriosa voz en off femenina al comienzo del adelanto. Acto seguido, las imágenes muestran a Aang (Gordon Cormier), Zuko (Dallas Liu) y el general Iroh (Paul Sun-Hyung Lee) entrenando antes de dar paso a una escena con una descomunal bestia marina.

Instantes después, Sokka (Ian Ousley) y Suki, la guerrera Kyoshi (María Zhang), se enfrentan a Azula (Elizabeth Yu), Mai (Thalia Tran) y Ty Lee (Momona Tamada) en campo abierto. Es entonces cuando entra en escena Toph, quien, pese a ser ciega de nacimiento, posee una destreza y habilidades sorprendentes.

"Todos estamos conectados a través de la Tierra", dice la Maestra de la Tierra mientras camina lentamente para destrozar una descomunal roca que encuentra en su camino antes de revelar su rostro. Seguidamente, la joven comienza a hacer una exhibición de sus impresionantes habilidades, pues deberá ayudar a Aang a dominar el elemento de la tierra antes de que se enfrente a Ozai (Daniel Dae Kim), el temido y despiadado señor de la Nación del Fuego.

Creada por Albert Kim, además de los ya mencionados actores, la temporada 2 de Avatar: La leyenda de Aang también cuenta en su reparto con el regreso de Kiawentiio como Katara y Lucian-River Chauhan como Teo, Terry Chen como Jeong Jeong, Dolly de Leon como Lo y Li, Lily Gao como Ursay, Madison Hu como Fei, entre otros, completan el elenco.