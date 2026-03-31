¿A Qué Hora Se Estrena El 2X02 De Daredevil: Born Again? - DISNEY+

MADRID, 31 Mar. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de Daredevil: Born Again continúa su andadura en Disney+ con el estreno de su episodio 2, que llegará a la plataforma de streaming este miércoles 1 de abril. Tras un primer capítulo marcado por la inesperada redención de un personaje clave, los fans están a la espera del desembarco del próximo capítulo de la temporada. Pero, ¿a qué hora se estrena en Disney+ el 2x02 de Daredevil: Born Again?

Tras el impactante final de la primera entrega, donde el héroe protagonista se vio en una situación límite, el futuro no parece mucho más alagüeño para Matt Murdock. Y es que, en su enfrentamiento con el alcalde Fisk, las espadas están en todo lo alto y las alertas de los seguidores de la serie se han disparado con el lanzamiento de un adelanto del capítulo en el que el personaje de Vincent D'Onofrio, parece a punto de desvelar la identidad real de Daredevil.

Tras el estreno de sus dos primeros episodios, los seis capítulos restantes que completan la temporada verán la luz uno a uno cada miércoles hasta el 13 de mayo, quedando así su calendario de lanzamiento:

- Episodio 1: 25 de marzo.

- Episodio 2: 1 de abril.

- Episodio 3: 8 de abril.

- Episodio 4: 15 de abril.

- Episodio 5: 22 de abril.

- Episodio 6: 29 de abril.

- Episodio 7: 6 mayo.

- Episodio 8: 13 mayo.

En cuanto al horario del estreno, el capítulo 2 de la segunda temporada de Dardevil estará disponible en Disney+ a las 18:00 horas del martes 2 de abril en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles), a las 21:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Eso supondrá que en España el nuevo episodio de la serie protagonizada por Charlie Cox y D'Onofrio aterrizará en la plataforma a las 3:00 horas de la madrugada del miércoles 1 de abril. Una hora antes, a las 2:00 horas de la madrugada, el 2x02 de la ficción verá la luz para el público residente en las Islas Canarias.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL 2x02 DE DAREDEVIL: BORN AGAIN EN AMÉRICA LATINA?

Sin embargo, en otros países de habla hispana, el lanzamiento del segundo episodio de la serie tendrá otro horario. Así, en México llegará a Disney+ a las 19:00 horas del martes 2 de abril. Mismo horario para otros países como El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

No será hasta las 20:00 horas del martes cuando el 2x02 de Daredevil: Born Again esté disponible en otros países como Perú, Ecuador, Panamá o Colombia. A partir de las 21:00 horas, los espectadores de Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Chile o Puerto Rico podrán sumergirse en el Nueva York gobernado por el implacable Wilson Fisk.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán disfrutar del segundo episodio de Daredevil temporada 2 desde las 22:00 horas de este martes 2 de abril.