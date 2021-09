¿A Qué Hora Se Estrena El 11X05 De The Walking Dead En América Latina Y España?

MADRID, 19 Sep. (CulturaOcio) -

La 11ª y última temporada de The Walking Dead continua su emisión con el lanzamiento de 'De las cenizas', el título del quinto de los 24 episodios que, divididos en tres bloques, forman esta última entrega. ¿A qué hora se estrena el 11x05 de The Walking Dead?

"Aaron, Carol, Lydia y Jerry se desplanzan hasta las ruinas de Hilltop en busca de herramientas y demás cosas útiles, el grupo de Eugene pasa por la orientación en la Commonwealth y mientras tanto Maggie y Negan siguen deambultando por el bosque", reza la sinopsis oficial de este quinto capítulo de The Walking Dead.

En España el estreno será prácticamente simultáneo a su emisión en Estados Unidos en AMC, pues Fox España emitirá esta quinta entrega de TWD a las 4.00 horas de la madrugada del 20 de septiembre. Para aquellos que prefieran la versión doblada al castellano, podrán ver el 11x05 a las 22:00 horas del mismo día también en Fox.

En América Latina, el estreno del quinto capítulo la temporada 11 de The Walking Dead dependerá del horario de cada país, aunque en esta última temporada los capítulos se lanzarán a través de Star Plus y no en FOX como era habitual en temporadas anteriores.

Teniendo en cuenta que el estreno del nuevo capítulo está programado en Estados Unidos a las 21 horas del domingo (según el horario de la zona Este), es de esperar que los fans de The Walking Dead en México tengan disponible en la plataforma el quinto capítulo también a esa hora, a las 21:00 del domingo, según el huso horario de la Zona Central.

También en ese momento, a las 21 horas de este domingo, el 11x05 de The Walking Dead estará disponible en Colombia, Ecuador, Perú, Panamá o República Dominicana a través de Star Plus.

Para aquellos espectadores que se encuentren en Venezuela, Bolivia o Puerto Rico, 'De las cenizas' estará disponible en Star Plus a partir de las 22:00 horas.

Por su parte, aquellos que quieran saber qué ocurre con Maggie, Negan, Daryl y compañía y vivan en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán ver el nuevo capítulo de The Walking Dead desde las 23:00 horas.