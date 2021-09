Un actor de The Walking Dead compara el final con el de Breaking Bad y promete que conectará con el primer capítulo

MADRID, 1 Sep. (CulturaOcio) -

The Walking Dead terminará tras su temporada 11. La serie lleva 11 años en emisión y en apenas 24 episodios tendrá que cerrar las tramas de sus numerosos personajes. El reto de ofrecer un final a la altura es algo que preocupa a Khary Payton, Ezekiel en la ficción, quien ha comparado el desenlace con Breaking Bad.

"Siempre pienso en el final de Breaking Bad. Vi el penúltimo episodio y pensé, 'No hay forma de que termine así. Tengo demasiadas preguntas. Estoy enfadado'", comentó Payton en una entrevista con Insider.

"No podría haber estado más equivocado en ese momento. Recuerdo que me sorprendió lo que pudieron hacer en el momento en que pudieron hacerlo. Eso siempre me dio un poco de confianza", dijo, refiriéndose a la última temporada de The Walking Dead.

De esta manera, Payton ha dejado claro que si Breaking Bad pudo concluir de manera satisfactoria, entonces TWD podrá hacer lo mismo y dejar contentos a los fans. "Conozco muy bien a estos guionistas. Conozco muy bien a la showrunner Angela Kang. He visto a Kang hacer mucho en un período de tiempo relativamente corto. Es algo emocionante que nos hayamos alejado de los cómics lo suficiente como para poder sentarnos con Angela y los guionistas y hablar sobre cómo se está desarrollando todo", aseguró.

Además, el actor dejó caer que el desenlace será fiel a los inicios de la serie. "De una manera asombrosa, vamos a contar una historia que se vincula intrínsecamente con el primer episodio de TWD", adelantó.

La temporada 11 de The Walking Dead está actualmente en emisión. AMC lanzará una primera parte de ocho episodios y posteriormente, ya en 2022, se emitirán dos bloques más, que también constarán de ocho capítulos cada uno.