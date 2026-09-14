¿A Qué Hora Y Dónde Ver La Gala De Los Emmy 2026? - NATIONAL ACADEMY OF TELEVISION ARTS AND SCIENCES

MADRID, 14 Sep. (CulturaOcio) -

Este lunes 14 de septiembre (la madrugada del martes 15 en España) se celebrará la gala de la 78.ª edición de los premios Emmy. La ceremonia estará conducida por Mariska Hargitay, protagonista de Ley y Orden: Unidad de víctimas especiales, siendo la primera mujer que ocupa el puesto en 15 años, la cuarta en hacerlo en el siglo XXI. También contará con numerosas estrellas como presentadores como Zendaya, Matthew McConaughey, Florence Pugh, Macaulay Culkin, Sarah Michelle Gellar, Shailene Woodley, David Harbour o Jon Hamm.

En cuanto a los grandes favoritos de la edición, la segunda temporada del drama médico de HBO Max, The Pitt, que antes de que se celebraran los Emmy técnicos partía con 25 candidaturas, encabeza la lista de nominados en la categoría de drama, mientras que la última temporada de Hacks, también de HBO, hace lo propio en comedia con 24 nominaciones (lo que la convirtió en la temporada de una serie de comedia con más nominaciones de todos los tiempos). Otros títulos destacados son la comedia de terror La maldición de Widow's Bay y Pluribus.

La Academia de Televisión estadounidense ya entregó el pasado fin de semana, en dos galas, los Emmy de Artes Creativas, también llamados Emmy técnicos o creativos, que reconocen las categorías más técnicas, artísticas y de producción. En estas ceremonias, entre las series más premiadas se encontraron La maldición de Widow's Bay, con 8 estatuillas; DTF St. Louis, que se llevó 6 galardones y Spider-Noir, que se hizo con 5 reconocimientos.

¿A QUÉ HORA VER LOS EMMY?

La ceremonia, que se celebrará en el Peacock Theater de Los Ángeles, tendrá lugar el lunes 14 de septiembre a las 17:00 horas de la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) y se podrá ver en directo por NBC y Peacock. En España, tanto la ceremonia como la alfombra roja se podrán ver en Movistar Plus+, con la entrega de premios comenzando a las 2:00 horas de la madrugada de este lunes 15 de septiembre. En las Islas Canarias, la retransmisión arrancará una hora antes, a la 1:00 horas de la madrugada del 15 con el desfile de estrellas llegando a la gala.

En Latinoamérica, el evento se retransmitirá en directo por TNT. Aquellos que residan en México podrán comenzar a ver la ceremonia de los Emmy 2026 a partir de las 18:00 horas del día 14. Misma hora para los residentes de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

Una hora más tarde, a las 19:00 horas, la ceremonia se retransmitirá en países como Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico podrán seguir la entrega de premios a partir de las 20:00 horas.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán ver la gala de los premios Emmy a partir de las 21:00 horas del lunes.