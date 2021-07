Chadwick Boseman emociona a los fans de Marvel en ¿Qué pasaría sí...?: "No sé si estoy preparado para esto"

MADRID, 9 Jul. (CulturaOcio) -

El 28 de agosto 2020, Chadwick Boseman, el intérprete que dio vida a T'Challa, rey de Wakanda, más conocido como Black Panther en el Universo Cinematográfico Marvel, murió inesperadamente de cáncer de colón.

La noticia quebró el corazón de los fans del intérprete que aún tenía varias producciones sin estrenar. Su último trabajo llegará finalmente el próximo 11 de agosto con la serie de animación de Marvel titulada '¿Qué pasaría sí...?' en la que los espectadores podrán despedirse de él con su última interpretación dentro del Universo Cinematográfico Marvel, la saga en la que muchos lo descubrieron.

Con el estreno del primer tráiler de la serie, que estará disponible en Disney+, los fans han podido escuchar durante unos segundos a Boseman, que vuelve a poner voz a su personaje, lo que ha bastado para que la red se inunde de comentarios de fans que, emocionados, no han podido dejar de comentar cuánto echan de menos al intérprete:

Hearing Chadwick Boseman's voice in the What If trailer was something I wasn't prepared for today pic.twitter.com/qox3HS5T2n