La historia real de Leyendas, la serie de narcos británica que arrasa en Netflix - NETFLIX

MADRID, 1 Jun. (CulturaOcio) -

Ya está disponible en Netflix Leyendas, thriller criminal británico que se inspira en una de las operaciones encubiertas más desconocidas de la lucha contra el narcotráfico en Reino Unido. La serie de seis episodios creada y escrita por Neil Forsyth, responsable de The Gold, toma como punta de partida la infiltración real de funcionarios de aduanas en algunas de las redes de droga más peligrosas del país durante los años 90.

Protagonizada por Tom Burke como Guy, Steve Coogan como Don y Hayley Squires como Kate, la ficción reconstruye, con elementos dramatizados, la historia de un grupo de trabajadores de Her Majesty's Customs and Excise, el antiguo organismo británico de aduanas e impuestos especiales. A diferencia de la policía o de los servicios secretos, estos agentes no eran espías profesionales ni detectives entrenados durante años, sino empleados públicos que fueron reclutados, formados de forma acelerada y enviados al submundo criminal con identidades falsas.

La historia que inspira Leyendas se remonta a principios de los años 90, cuando Reino Unido afrontaba una fuerte expansión del tráfico de heroína con cada vez más impacto en las calles. Her Majesty's Customs and Excise puso en marcha una operación secreta, conocida como Beta Projects, para infiltrar a un pequeño grupo de funcionarios en bandas dedicadas al contrabando de drogas.

La decisión resultaba tan arriesgada como inusual. En lugar de recurrir a policías especializados, el organismo seleccionó a empleados de aduanas, les proporcionó nuevas identidades y los envió a infiltrarse en organizaciones criminales que operaban en ciudades como Liverpool y Londres. La misión consistía en ganarse la confianza de narcotraficantes, intermediarios y redes internacionales para frenar la entrada de heroína en el país.

La serie se apoya especialmente en la experiencia de Guy Stanton, seudónimo de uno de aquellos agentes encubiertos, que relató parte de su historia en el libro The Betrayer: How An Undercover Unit Infiltrated The Global Drug Trade, escrito junto a Peter Walsh y publicado en 2022. Stanton trabajó durante años bajo identidades falsas, manteniendo una doble vida que, según los testimonios recogidos por distintos medios británicos, tuvo grandes consecuencias psicológicas y familiares.

Forsyth buscó personalmente a algunos de los protagonistas reales de la operación para comprender mejor lo ocurrido. El guionista del proyecto afirmó en Tudum que pasó "uno o dos meses reuniéndose con ellos" y "ganándome un poco su confianza" para conocer sus experiencias en los años 90. "Para la mayoría de la gente, incluido yo mismo, el conocimiento que tenemos de los agentes de aduanas es el de las personas que revisan las maletas en el aeropuerto. Es increíble saber que ese mundo existía", admitió.

EL COSTE PSICOLÓGICO DE VIVIR INFILTRADO

Más allá del componente criminal, Leyendas pone el foco en el desgaste emocional de sus protagonistas. La operación exigía a los agentes entrar y salir de una identidad falsa, convivir con delincuentes violentos y sostener una mentira durante largos periodos de tiempo. Forsyth ha subrayado que los infiltrados vivían bajo una presión constante y que "nunca podían relajarse" en una misión secreta destinada a "detener una entrada masiva de heroína que mataba a cientos de personas por semana".

El creador de la serie también ha señalado que, aunque muchos de esos funcionarios estaban motivados por "la ambición personal y el deseo de emoción", el verdadero motor del encargo era moral. No obstante, muchos descubrieron que estaban equivocados al pensar que podían infiltrarse, terminar su jornada y volver a casa como si nada hubiera ocurrido.

"Se volvió todo tan difuso que tuvo un impacto real en ellos y en sus familias. Para algunos fue sísmico", explicó Forsyth sobre las secuelas de esa vida clandestina. En el caso de Stanton, The Independent ha señalado que el agente pasó más de una década desarrollando una cobertura criminal mientras trataba de conservar su vida familiar fuera de la operación.

Ese conflicto entre el deber público, ambición personal y pérdida de identidad es uno de los ejes dramáticos de la ficción como se ve a través del personaje de Tom Burke. El actor interpreta a Guy como un hombre que ve en la misión una salida a una existencia demasiado mundana, pero también como alguien que empieza a quedar absorbido por la persona que finge ser.

LAS REDES CRIMINALES DETRÁS DE LA FICCIÓN

La serie sitúa su relato en una Gran Bretaña marcada por la recesión, la crisis social y la expansión del consumo de heroína a través de dos grandes frentes. Por un lado, bandas de Liverpool endurecidas por el crimen callejero, por otro, redes turcas asentadas en el norte de Londres, especialmente en torno a Green Lanes.

En Liverpool había zonas golpeadas por el consumo de heroína y por organizaciones que habían dejado de limitarse a vender droga a pequeña escala para controlar rutas de suministro conectadas con mercados internacionales. Esquire recuerda la llamada mafia de Liverpool, descrita como uno de los primeros grandes carteles británicos de la droga. El grupo creció desde finales de los años 70 y formó alianzas con bandas más jóvenes tras los disturbios de Toxteth de 1981, aprovechando además conexiones con el puerto y redes de corrupción.

En Londres, Leyendas explora la presencia de organizaciones turcas y kurdas relacionadas con el tráfico de heroína. La ruta descrita en la serie, desde Afganistán hacia Irán, Turquía y finalmente Reino Unido, coincide con lo que las autoridades han identificado históricamente como la ruta balcánica, uno de los corredores utilizados para transportar heroína hacia Europa occidental.

UNA HISTORIA CASI DESCONOCIDA

Netflix presenta la serie como una dramatización inspirada en hechos reales, no como una reconstrucción documental. Por ello, algunos personajes y situaciones pueden estar modificados a partir de varias figuras reales. The Times ha señalado que personajes como Don, Kate, Bailey o Blake están basados en personas reales, aunque la ficción mezcla y transforma determinados elementos por razones dramáticas y, previsiblemente, también de seguridad.

Lo que sí se mantiene como núcleo es la existencia de una operación secreta de aduanas en la que funcionarios corrientes asumieron identidades criminales para infiltrarse en redes de tráfico de heroína. Según The Independent y The Times, aquellas investigaciones contribuyeron a la incautación de más de 12 toneladas de heroína, con un valor de calle superior a los 1.000 millones de libras, unos 1.150 millones de euros al cambio actual.