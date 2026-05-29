Eduardo Noriega será un brutal asesino real en Jarabo, lo nuevo de Emilio Martínez-Lázaro

Arranca el rodaje de Jarabo, la nueva película de Emilio Martínez Lázaro (8 apellidos vascos) basada en hechos reales - ENRIQUE CEREZO PRODUCCIONES

MADRID, 29 May. (CulturaOcio) -

El rodaje de Jarabo, la nueva película de Emilio Martínez-Lázaro (8 apellidos vascos, Las 13 rosas), ya ha comenzado. Inspirada en hechos reales, la cinta reconstruye la historia de José María Jarabo, el asesino que conmocionó a la España de finales de los 50 y cuyo juicio fue todo un fenómeno social. Eduardo Noriega (Tesis, Perfectos desconocidos) interpreta al hombre que se convirtió en uno de los primeros criminales con impacto mediático en España.

Seductor, elegante, de familia acomodada y convertido en una figura central para la prensa y la opinión pública de la España franquista, la película retrata el descenso de un hombre refinado y autodestructivo hacia la violencia más brutal. La cinta también explorará la fascinación colectiva por el crimen, el nacimiento del morbo mediático y las contradicciones de una sociedad marcada por las apariencias y la represión.

Junto a Noriega, Lucía Guerrero (Grupo 7, Luna, el misterio de Calenda) da vida a Beryl, la mujer inglesa de la que Jarabo se enamora obsesivamente y cuya relación marcará el rumbo final de su vida. Completan el reparto Jose Coronado (El lobo, No habrá paz para los malvados), Karra Elejalde (8 apellidos vascos, Mientras dure la guerra), Luis Callejo (Bajo cero, Tarde para la ira), Andrés Gertrudix (Un fantasma en la batalla, El orfanato) o Jorge Sanz (Torrente, el brazo tonto de la ley, El inquilino).

SOBRE JARABO

#RodajesCineEspañol Emilio Martínez-Lázaro rueda Jarabo, película inspirada en hechos reales que reconstruye la historia de José María Jarabo, el asesino que conmocionó a la España de finales de los años 50.https://t.co/WYPA5nAfRS pic.twitter.com/gvoNvM3wMH — Academia de Cine (@Academiadecine) May 27, 2026

"Madrid, finales de los años 50. José María Jarabo vive rodeado de apariencias: trajes impecables, hoteles de lujo, amistades de alta sociedad y una seducción irresistible. Pero detrás de esa imagen sofisticada se esconde un hombre arruinado, adicto y emocionalmente devastado por su relación con Beryl, una mujer inglesa casada de la que se enamora obsesivamente.

Mientras intenta sostener una vida que ya se derrumba, Jarabo entra en una espiral de humillaciones, deudas y violencia que culminará en un crimen brutal capaz de paralizar al país entero.

Convertido en un fenómeno mediático sin precedentes, admirado por algunas mujeres y perseguido por una opinión pública fascinada por su figura, Jarabo acabaría transformándose en el rostro más oscuro y seductor de la crónica negra española", adelanta la extensa sinopsis oficial de la cinta dirigida por el ganador Oso de Oro en el Festival de Berlín por Las palabras de Max y cineasta de grandes éxitos como El otro lado de la cama o La voz de su amo.