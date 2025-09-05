Charlie Hunnam es el aterrador asesino en serie Ed Gein en el tráiler de la temporada 3 de Monstruo

MADRID, 5 Sep. (CulturaOcio) -

El 3 de octubre aterrizará en Netflix la temporada 3 de Monstruo, la antología sobre asesinos reales creada por Ryan Murphy e Ian Brennan. Los nuevos episodios estarán centrados en la figura del infame asesino en serie Ed Gein y un sorprendente adelanto muestra lo sobrecogedor que resulta Charlie Hunnam en el papel.

"Dígame, ¿qué es lo que le resulta más sorprendente de él?", pregunta una figura a los oficiales de policía mientras investigan la lóbrega casa en la que vive Ed Gein al inicio del tráiler. Es entonces cuando, tras revolver un poco, encuentran las pieles del rostro de sus múltiples víctimas conservadas en frascos.

Sin embargo, la policía encuentra algo que parece mucho peor escondido en el hogar del asesino en serie. En ese preciso momento, el adelanto comienza a intercalar imágenes de una figura exhumando una tumba y una serie de presos huyendo por un bosque.

Instantes después, las imágenes revelan el atractivo rostro de Hunnam como Ed Gein clavando su fría y atroz mirada en la cámara. "Lo haces demasiado rápido", se oye decir a una voz en off a Gein, quien le responde con un cortés "lo siento, mamá", mientras termina su pavorosa máscara. "Tranquilo, hijo, tómate tu tiempo", contesta ella. Seguidamente, las imágenes muestran el repulsivo trabajo final de Gein, quien ya lleva su máscara para matar.

Ed Gein comenzó a ganar notoriedad en la década de los 50 debido a sus atroces crímenes, lo que le valió al despreciable asesino en serie y ladrón de tumbas el sobrenombre del Carnicero de Plainfield. La voz en off que abre el tráiler corresponde a Tom Hollander, quien en esta temporada 3 interpreta a Alfred Hitchcock.

Y es que Monstruos: La historia de Ed Gein trasladará su trama a Hollywood para explorar las películas de terror inspiradas por las atrocidades del demente asesino, incluyendo Psicosis. Cabe recordar que Gein ya tuvo una fugaz aparición en Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer, con la que arrancó la antología de Murphy y Brennan, y fue interpretado por Shane Kerwin.

Según confesó Hunnam, para encarnar a Gein tuvo acceso a la única grabación conocida del asesino, que se realizó dos días después de su arresto. "Es una entrevista de aproximadamente una hora y 10 minutos con él, mientras está bajo arresto. Mucha de la musicalidad, y su inflexión, y su elección de palabras, y dónde se encontraba su energía, pude extraerla de ella", afirmó.

"Asesino en serie. Saqueador de tumbas. Psicópata. En la Wisconsin rural de los años 50, Eddie Gein, un hombre solitario y aparentemente tranquilo, vivía en una granja en ruinas ocultando en su interior un lugar de horrores que redefiniría la pesadilla americana. Aislado, con graves problemas mentales y una obsesión enfermiza con su madre, cometió crímenes que dieron forma a un nuevo tipo de monstruo que marcaría a Hollywood durante décadas. Desde Psicosis hasta La matanza de Texas y El silencio de los corderos, su legado macabro inspiró a los monstruos más célebres de la ficción y desató la fascinación cultural por los criminales perturbados. Ed Gein no solo influyó en un género: se convirtió en el molde del terror moderno", reza la sinopsis oficial.

Monstruo: La historia de Ed Gein también cuenta en su reparto con Suzanna Son, Vicky Krieps, Olivia Williams, Lesley Manville, Joey Pollari, Charlie Hall, Tyler Jacob Moore, Mimi Kennedy, Will Brill y Robin Weigert. Murphy, Brennan, Max Winkler, Eric Kovtun, Scott Robertson, Nissa Diederich, Louise Shore, Carl Franklin y Hunnam son los productores ejecutivos.