Hilary Duff y el elenco de Lizzie McGuire lloran a Robert Carradine: "Me duele el corazón"

MADRID, 24 Feb. (CulturaOcio) -

Robert Carradine, actor conocido por interpretar al padre de Lizzie McGuire en la exitosa serie homónima de Disney Channel, ha fallecido a los 71 años tras la "lucha de casi dos décadas contra el trastorno bipolar, una enfermedad que acabó superándolo". Hilary Duff y parte del elenco de la ficción han rendido tributo a Carradine, a quien describen como una figura protectora y cálida que resultó muy relevante para los jóvenes intérpretes.

"Esto duele. Es muy difícil asumir esta realidad sobre un viejo amigo. Había muchísima calidez en la familia McGuire y yo siempre me sentí muy cuidada por mis padres en la ficción. Siempre estaré agradecida por eso", expresa en Instagram Hillary Duff, que tenía 13 años cuando empezó Lizzie Maguire y 16 cuando finalizó. "Me entristece profundamente saber que Bobby estaba sufriendo. Me duele el corazón por él, por su familia y por todos los que le querían", añade la actriz.

Jake Thomas, que con 10 años encarnó al hermano pequeño de Duff e hijo de Carradine en el proyecto de Disney Channel, también recuerda con cariño a su padre de la ficción. "Hoy me duele el corazón. Tuve la suerte de conocer a Bobby durante la mayor parte de mi vida y era uno de los tipos más geniales que podías conocer. Divertido, pragmático, a veces gruñón, siempre un poco excéntrico. Era un actor, músico y director con talento, pero, por encima de todo, era familia", escribe Thomas en Instagram.

"Tengo muchísimos recuerdos bonitos con él y con su familia a lo largo de mi vida. Momentos buenos, momentos difíciles y muchas risas entre medias. Lo admiré mientras crecía y más tarde me di cuenta de que él también pensaba que yo era bastante especial, así que supongo que a sus ojos estaba haciendo algo bien", continúa Thomas. "Mi corazón está con [sus hijos] Marika e Ian. Te quiero", concluye.

Según recoge Deadline de la cuenta privada de Instagram de Lalaine Ann Vergara-Paras, que interpretó a Miranda Sánchez, la mejor amiga de Lizzie en la serie, la actriz subraya el "apoyo constante" que recibió de Carradine durante el rodaje. "De verdad que no es justo. Ahora mismo estoy destrozada, pero también estoy agradecida por haber compartido tiempo contigo, por nuestra última conversación y por tu apoyo constante, como el de un padre. Te quiero, Bobby", señala.

Carradine participó en Lizzie McGuire durante las dos temporadas del proyecto, emitidas entre 2001 y 2004, y también apareció en Lizzie Superstar, la película derivada de la serie estrenada en 2003. Además, en 2019 retomó el personaje de Sam McGuire para la frustrada continuación de Disney+, de la que se llegaron a rodar dos episodios antes de su cancelación. En paralelo, la filmografía de Carradine incluye títulos como La revancha de los novatos, Malas calles y El regreso.