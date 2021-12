HBO Max muestra nuevas imágenes de Westworld, House of the Dragon y Barry en su tráiler de 2022

MADRID, 23 Dic. (CulturaOcio) -

HBO Max ha lanzado un breve adelanto de lo que ofrecerá el próximo año a sus suscriptores entre los que destacan títulos tan esperados como House of the Dragon, la precuela de Juego de Tronos, o la nueva temporada de Westworld.

La pandemia de coronavirus retrasó las producciones de algunos títulos del servicio de streaming, que cuenta así con un 2022 cargado de lanamientos. Es el caso de Barry, que lanzó sus últimos episodios en 2019 y volverá en 2022 con su tercera temporada. También regresarán series destacadas Westworld (temporada 4), The Flight Attendant (temporada 2) y Euphoria, que lanzará su segunda temporada el 9 de enero.

Otros proyectos que estarán de vuelta son A Black Lady Sketch Show, La materia oscura, The Nevers, Los Gemstone, Gossip Girl, Hacks, Barrio Sésamo, Raised by Wolves y Legendary.

HBO Max empezará el año con Harry Potter: Regreso a Hogwarts, especial que reúne a los actores de la franquicia 20 años después del estreno de Harry Potter y la piedra filosofal.

Entre los nuevos proyectos aparecen The Gilded Age con Christine Baranski, Cynthia Nixon y Carrie Coon; The Time Traveler's Wife; The White House Plumbers con Woody Harrelson; We Own This City con Jon Bernthal; Original Sin, spin-off de Pequeñas mentirosas; Julia; DMZ con Rosario Dawson; Love & Death con Elizabeth Olsen; The Staircase con Colin Firth y Toni Collette; Our Flag Means Death, la ficción de animación Gremlins: Secrets of the Mogwai y Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty.

El servicio de streaming también incluirá en su catálogo nuevas películas. El último duelo de Ridley Scott; Fast & Furious 9 o Free Guy se incorporarán al catálogo. Los suscriptores también podrán ver títulos de Warner Bros. exclusivos para streaming como The Father of the Bride, remake de El padre de la novia; Kimi, The Fallout, Scoob: Holiday Hunt, House Party y Moonshot.