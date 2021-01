¿Hay escena post-créditos en WandaVision (Bruja Escarlata y Visión)?

MADRID, 16 Ene. (CulturaOcio) -

El Universo Cinematográfico Marvel ha iniciado su Fase 4. ¡Ya está aquí 'Bruja Escarlata y Visión (WandaVision)'! Por primera vez, la saga da inicio a un nuevo ciclo en la pequeña pantalla y con una serie. Un elemento tradicional de las películas de la Casa de las Ideas es que, al terminar una película, hay una (o más) escena post-créditos, que, en varias ocasiones, revelaba detalles sobre lo que venía en posteriores producciones. Ahora bien, ¿esto se repite también en televisión?

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Para desgracia del fandom marvelita, 'WandaVision' no tiene escena post-créditos alguna, al menos en sus dos primeros episodios. Por otro lado, es lógico que no las haya, pues se trata de una serie de televisión, cuyo principal enganche es el final de cada capítulo.

No obstante, eso no significa que no vaya a verlos cuando la ficción llegue a su episodio final. Por otro lado, la forma en la que terminan los dos primeros capítulos tiene cierto espíritu de escena post-créditos, pues termina con una secuencia que invita a esperar al siguiente.

Es lo que pasa con el primer episodio, en el que se revela que Wanda y Visión no saben realmente cómo llegaron a casarse y cómo llegaron a la ciudad de Westview. El segundo tiene un cliffhanger mayor, al revelarse que Bruja Escarlata está embarazada y que, de alguna, es capaz de rebobinar y alterar la realidad para adaptarse a sus deseos, como cuando borrar su encuentro con un hombre vestido de apicultor que surge de una alcantarilla.

Habrá que esperar al desenlace de la serie protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany para saber si, finalmente, Marvel mantiene su tradición o, por el contrario, opta por seguir el camino de 'Vengadores: Endgame', único título del UCM en no tener escenas post-créditos.