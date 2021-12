¿Hay escena post-créditos en la temporada 2 de The Witcher?

MADRID, 17 Dic. (CulturaOcio) -

Geralt de Rivia (Henry Cavill), Ciri (Freya Allan) y Yennefer (Anya Chalotra) están de vuelta en la segunda temporada de The Witcher. Ocho nuevos capítulos ambientados en el épico y fantástico universo creado por Andrzej Sapkowski que los fans han devorado ávidamente. Y la pregunta que muchos se hacen al encarar el final es... ¿tiene la temporada 2 de The Witcher escena post-créditos?

Las escenas post-créditos se han popularizado gracias al cine de superhéroes, con Marvel Studios incluyendo una (o varias) en todas sus películas y ahora también en las series. Otras sagas como las de DC o los X-Men de antaño de Fox, también utilizaron esta herramienta de la que no reniegan otro tipo de franquicias como Star Wars, Transformers o The Conjuring.

Ahora, este metraje extra también llega a The Witcher... aunque no en forma de escena post-créditos, sino de tráiler. Y es que tras el final del octavo capítulo de la segunda temporada de la serie protagonizada por Henry Cavill titulado 'Familia', Netflix ha incluido un regalo de navidad para los fans de la saga: el primer tráiler de The Witcher: Blood Origin.

🩸 We told you this could be special! 🩸 Merry #Witchmas one and all!



Please enjoy a closer look at our prequel series, Blood Origin, and credit to everyone looking for even more... pic.twitter.com/KSCMyNmFIR