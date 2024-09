¿Habrá temporada 2 de Terminator Zero en Netflix?

MADRID, 3 Sep. (CulturaOcio) -

El pasado jueves 29 de agosto llegó a Netflix Terminator Zero, serie de animación creada por Mattson Tomlin que continúa la saga cinematográfica creada por James Cameron. Tras el lanzamiento de su primera entrega de ocho capítulos, Tomlin ha hablado sobre el futuro de la ficción.

Tal como recoge Anime Corner, el showrunner confirmó que la temporada 2 Terminator Zero no ha sido confirmada, ya que todo depende de las cifras de audiencia de la primera temporada. "Lo que diré es que ahora es solo esto: la gente tiene que aparecer, tienen que ver la primera temporada y espero que esos números me den la oportunidad de seguir adelante. Me encantaría hacer cinco o seis temporadas", reveló.

"Tengo una historia, porque una de las preguntas que debes hacerte cuando haces algo que es acción real o animación es, ¿por qué tiene que ser de animación? Para mí, parte de esa respuesta fue contar una historia generacional. Está esta familia y estos niños en el centro de la historia y poder verlos crecer, envejecer, soportar la guerra, pasar por la guerra y luego ver cómo termina todo eso, eso es muy atractivo para mí y es algo que no se ha hecho del todo, no solo en esta franquicia, sino que no se ha hecho de la manera que quiero. Lo único que puedo decir es que, ya sea que se trate de una situación de dos temporadas o de seis temporadas, sé cuál es el último episodio", adelantó.

El creador también ha expresado en sus redes sociales sus esperanzas respecto al futuro de Terminator Zero. "Si el público aparece, entonces habrá una oportunidad de continuar. Me encantaría ver esta historia hasta el final", escribió en X.

If audiences show up then there will be an opportunity to keep going. I would love to see this story through to the end.