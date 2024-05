Así es la serie de Terminator en Netflix

MADRID, 16 May. (Culturaocio) -

Netflix ha revelado las primeras imágenes de Terminator Zero, su serie de animación que verá la luz el próximo 29 de agosto. Se trata de una producción que pretende dar una vuelta de tuerca a la longeva saga de ciencia ficción creada por James Cameron y que forjó el mito de Arnold Schwarzenegger como gran estrella del cine de acción.

La última vez que los seguidores de la franquicia vieron a Schwarzenegger en el papel del legendario T-800 fue en 2019 cuando se estrenó Terminator: Destino Oscuro. Son muchos quienes desde entonces, y especialmente ahora que los peligros de la IA están en boca de todos, esperan que la eterna guerra entre los humanos y las implacables máquinas lideradas por Skynet continúe de algún modo.

Un anhelo que está cerca de cumplirse con una serie que tomará un rumbo muy diferente al de las películas. En ella, ni John ni Sarah Connor serán sus protagonistas y, además, su trama se alejará de los Estados Unidos para aterrizar en Tokio, Japón.

Netflix ha ofrecido a los fans un anticipo de este imponente anime. En la primera de estas imágenes puede verse a un nuevo prototipo de los despiadados cyborgs de aspecto humano cuyo rostro se encuentra medio desfigurado. La segunda presenta a su protagonista, una soldado atrapada en esta cruenta batalla contra las máquinas que lleva librándose durante décadas.

La siguiente muestra a un científico encontrándose con lo que parece ser la consciencia de Skynet, la Inteligencia Artificial que mandó en la primera entrega de Terminator acabar con la vida de John Connor, el líder de los humanos rebeldes. En último lugar puede verse cómo una figura de espaldas contempla impasible cómo una descomunal explosión está a punto de arrasarlo todo a su paso.

Enviada desde un futuro devastado por la guerra, una soldado lucha por cambiar el curso de la historia. Una batalla por el destino de la humanidad en este nuevo capítulo en la icónica saga. ‘TERMINATOR ZERO' llega el 29 de agosto. pic.twitter.com/5kdpeoTiLM — Netflix España (@NetflixES) May 15, 2024

Además, a estas impresionantes imágenes también se suman las mostradas por su productor, Mattson Tomlin (The Batman 2) en su cuenta de X, antes Twitter, incluyendo una en la que se incluye un claro homenaje al brutal T-800 que Schwarzenegger ha interpretado en las distintas entregas de Terminator con su rostro casi desfigurado por completo.

Pero eso no es todo. Como parte de un extenso reportaje con Entertainment Weekly, Tomlin también ha adelantado qué pueden esperar los fans de Terminator Zero. "Creo que es hora de centrarse en nuevos personajes y no echarme a la espalda otra entrega de John y Sarah Connor", comentó, dando a entender que dejarán a un lado a ambos en esta nueva producción, aunque habrá varios guiños a la saga.

"No vamos a fingir que la tercera película no pasó. No vamos a fingir que la sexta cinta tampoco sucedió", aclaró, el productor en referencia a Terminator: La rebelión de las máquinas y Destino Oscuro, donde además de Schwarzenegger, Linda Hamilton volvía a interpretar a la indomable Sarah Connor.

"2022: Una guerra futura se ha librado durante décadas entre los pocos supervivientes humanos y un ejército interminable de máquinas. 1997: La IA conocida mientras Skynet ganaba conciencia de sí misma y comenzaba su guerra contra la humanidad. Atrapada entre el futuro y este pasado, se encuentra una soldado enviada atrás en el tiempo para cambiar el destino de la humanidad. Ella llega en 1997 a proteger a un científico llamado Malcolm Lee, que trabaja para lanzar un nuevo sistema de IA diseñado para competir con el inminente ataque de Skynet hacia la humanidad. Mientras Malcom se cuestiona las complejidades morales de su creación, es perseguido por un implacable asesino del futuro que altera para siempre el destino de sus tres hijos", reza la sinopsis oficial de Terminator Zero.