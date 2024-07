Impresionante tráiler de Terminator Zero con la humanidad al borde de la extinción

Impresionante tráiler de Terminator Zero con la humanidad al borde de la extinción - NETFLIX

MADRID, 15 Jul. (CulturaoOcio) -

Termiantor Zero, la nueva serie de animación que continuará con la saga de ciencia ficción creada por James Cameron y protagonizada por Arnold Schwarzenegger llegará a Netflix el próximo 29 de agosto. Y la plataforma ha lanzado un espectacular tráiler en el que la humanidad se prepara para librar su mayor batalla contra Skynet y su imparable ejército de cyborgs.

Este nuevo capítulo de la franquicia tomará un rumbo muy distinto al de las películas. En él ni John ni Sarah Connor serán sus protagonistas, sino Eiko (Sonoya Mizuno), una soldado dispuesta a luchar por el destino de la humanidad y librar una guerra absoluta contra Skynet en Tokyo, ciudad en la que se ambienta la trama de esta serie producida por Mattson Tomlin (The Batman 2).

El adelanto arranca mostrando una misteriosa figura encapuchada en medio de lo que parece ser una base militar que se revela como un nuevo prototipo de los despiadados T-800 con aspecto humano. "No eres consciente aún. Toda tu vida ha estado destinada a entrar en conflicto", se escucha decir a una voz en off que pertenece a Eiko, la heroína de Terminator Zero.

"No hay vuelta atrás. No realmente. Nunca, nunca se detendrá", añade Eiko, quien es enviada de vuelta al pasado, hasta 1997, más concretamente con la misión de proteger a Malcolm Lee, un científico que desarrolla un sistema de Inteligencia Artificial con el propósito de competir contra Skynet.

Es entonces cuando las imágenes muestran a Lee tratando de proteger a sus hijos de lo que parece ser la onda expansiva de una explosión que está a punto de arrasarlo todo. El caos, la muerte y destrucción provocados por los letales cyborgs comienzan a adueñarse de las calles de Tokyo, al tiempo que los humanos libran una encarnizada lucha por la supervivencia y aquellos que pueden, forman una resistencia para acabar con estas implacables máquinas de aniquilación.

"Solo hay una cosa que se interpone entre tú y ella. Yo", sentencia Ekio, que se postula como la única esperanza de salvar a la humanidad de la extinción que tiene planeada Skynet al tiempo que elimina a uno de sus más poderosos T-800. La serie, cuya primera temporada estará compuesta de ocho emocionantes episodios, cuenta en su reparto original con las voces de Timothy Olyphant como Terminator, André Holland como Malcom Lee, Rosario Dawson como Koroko y Ann Dowd como La Profeta.

"2022: Una guerra futura se ha librado durante décadas entre los pocos supervivientes humanos y un ejército interminable de máquinas. 1997: La IA conocida mientras Skynet ganaba conciencia de sí misma y comenzaba su guerra contra la humanidad. Atrapada entre el futuro y este pasado, se encuentra una soldado enviada atrás en el tiempo para cambiar el destino de la humanidad. Ella llega en 1997 a proteger a un científico llamado Malcolm Lee, que trabaja para lanzar un nuevo sistema de IA diseñado para competir con el inminente ataque de Skynet hacia la humanidad. Mientras Malcom se cuestiona las complejidades morales de su creación, es perseguido por un implacable asesino del futuro que altera para siempre el destino de sus tres hijos", reza la sinopsis oficial de Terminator Zero.