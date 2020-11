¿Habrá temporada 5 de Sherlock?

MADRID, 4 Nov. (CulturaOcio) -

Sherlock se estrenó en la BBC en 2010 y desde entonces se ha hecho famosa por sus largas esperas entre temporadas. Han pasado tres años desde el final de la cuarta temporada, la pausa más larga hasta la fecha. Los fans han empezado a preguntarse si habrá una quinta entrega, pero las perspectivas no son prometedoras.

El final de la temporada 4 no dejó cabos sueltos. Concluyó con Sherlock y John reanudando su antigua vida en Baker Street y aparentemente sin ningún enemigo al que vencer. Ni el elenco ni el equipo parecen tener esperanzas de que haya otra temporada. Andrew Scott, quien interpreta a Jim Moriarty, dijo en una entrevista con Digital Spy que es poco probable que la temporada 5 suceda. "No sé. No. Depende. Solo escucharía cuál es la idea y presentaría un par de mis sugerencias", respondió sobre si volvería a dar vida al personaje.

Martin Freeman, quien interpreta al doctor Watson, también ha dejado caer que no habrá nuevos episodios. "La forma en que ha ocurrido la historia, en la última temporada, parecía un punto final", declaró a Collider. Mark Gatiss y Steven Moffat, creadores del proyecto, afirmaron en una entrevista con Radio Times que no ha habido negociaciones sobre el futuro de Sherlock. Aunque una quinta temporada no está del todo descartada, Gatiss señaló que no tienen "planes inmediatos" para rodar una nueva entrega.

A todo esto hay que sumar la enorme popularidad de Benedict Cumberbatch. El protagonista interpreta a Doctor Strange en el Universo Cinematográfico Marvel, lo que podría suponer un problema a la hora de cuadrar su calendario. Algo parécido se podría decir tambíen de Freeman, que da vida a Everett K. Ross, un personaje que tendrá más apariciones en películas y series Marvel