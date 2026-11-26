¿Habrá Temporada 2 De Blade Runner 2099? - PRIME VIDEO

MADRID, 26 Nov. (CulturaOcio) -

Blade Runner 2099 ya está disponible en Prime Video. Protagonizada por Michelle Yeoh y Hunter Schafer, la serie se ambienta cincuenta años después de los sucesos de Blade Runner 2049, con los replicantes ostentando el poder en la ciudad de Los Ángeles tras una rebelión en la que lograron imponerse frente a los humanos. Y aunque los ocho episodios acaban de desembarcar en la plataforma, los fans de la franquicia ya se preguntan si habrá segunda temporada.

Tras un final que deja la puerta abierta a una continuación, resulta difícil imaginar que Prime Video no quisiera seguir aprovechando la propiedad intelectual de Blade Runner. Además, el proyecto ha contado con el propio Ridley Scott como productor ejecutivo, encargándose de supervisar los guiones. Sin embargo, su showrunner, Silka Luisa, ya dejó claro que Blade Runner 2099 fue concebida como una serie autoconclusiva, dejando caer que no entra en sus planes ampliarla con más temporadas.

"Siempre se consideró una serie limitada. Parte del proceso de pasar del cine a la televisión supone un salto realmente grande para algo tan cinematográfico como Blade Runner, así que, en ese sentido, para nosotros era muy importante contar una historia que, en cierto modo, fuera como una película, es decir, que tuviera un principio, un desarrollo y un final", explicó Luisa en una entrevista con Collider.

"Ocho episodios... Bueno, ocho es mi número de la suerte, es el número que yo habría elegido, pero me pareció la cantidad adecuada para la historia que teníamos pensado contar", expresaba la showrunner, recordando que se embarcaron en el proyecto pensando en contar una historia con un arco narrativo completo.

EL FUTURO DE LA FRANQUICIA BLADE RUNNER

Frente a las declaraciones de Luisa, el productor ejecutivo de la serie Andrew Kosove sí se ha mostrado algo más abierto a que Blade Runner 2099 continúe. En una entrevista con TV Insider, aseguraba que podría llegar a pasar "si los fans lo reclaman con suficiente fuerza", pues sin duda hay otras posibles historias que contar ambientadas en ese mismo año.

En todo caso, más allá de que la serie continúe o no, Kosove afirmaba que "en algún momento en el futuro, habrá una nueva entrega de Blade Runner". "De eso podéis estar seguros", incidía. La pregunta es, por tanto, cómo optarán por seguir ampliando la franquicia pues, con Blade Runner 2099 recién estrenada, por el momento no se ha confirmado que haya ningún proyecto más para cine o televisión actualmente en desarrollo.