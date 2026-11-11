Michelle Yeoh no tiene piedad con los replicantes en el tráiler final de Blade Runner 2099 - AMAZON PRIME VÍDEO

MADRID, 11 Nov. (CulturaOcio) -

El 25 de noviembre desembarcará en Amazon Prime Video Blade Runner 2099. Para ir arrancando motores hasta su estreno, la plataforma ha lanzado un emocionante tráiler de esta serie ambientada cincuenta años después de los sucesos de Blade Runner 2049, en la que su protagonista, Olwen (Michelle Yeoh), una replicante que afronta el final de su vida, lucha contra los suyos sin piedad para devolverle el mundo a la humanidad.

"Serás un humano obediente", dice una voz en off mientras Olwen da una brutal paliza a un hombre en un local al inicio del avance. Seguidamente, una escena muestra a Cora (Hunter Schafer), una fugitiva que adopta una última identidad: la de Blade Runner, y se ve obligada a colaborar con Olwen.

"No puedo trabajar. No puedo mudarme, ya no queda dónde ir", advierte Cora mientras es perseguida por varios hombres e incluso golpeada por uno de ellos.

CORA, UNA BLADE RUNNER A LA FUERZA

Es entonces cuando entra en escena un joven que pregunta por quién se hace pasar su hermana, Cora, y le responden que "por una Blade Runner".

"Eres la nueva Blade Runner. Irás conmigo", le dice Olwen. "Lo que ella te pida, hazlo. Gánate su confianza", pide Oddo (Hassan Najib) a la joven. "Cuesta más mirar a los ojos que matarlos", dice a continuación Olwen sobre los suyos, mientras las imágenes muestran un mundo decadente bajo el control de los replicantes.

"Cincuenta años después de los sucesos de Blade Runner 2049, Los Ángeles ha renacido, aunque no a manos de la humanidad. Cora, una fugitiva que intenta dejar de huir de una vez por todas, adopta una última identidad: la de Blade Runner. Obligada a asociarse con Olwen, una replicante a la que le quedan pocos días de vida, da caza a un fugitivo que oculta una verdad capaz de hacer colapsar su frágil ciudad", reza la sinopsis.

Creada por Silka Luisa (Las luminosas), Blade Runner 2099 también cuenta en su reparto con Sam C. Wilson, Matthew Needham, Tom Burke y Dimitri Abold, entre otros. La propia Luisa, junto a Ridley Scott, director de la película original de Blade Runner, David W. Zucker y Clayton Krueger, son los productores ejecutivos.

Jonathan van Tulleken, quien dirigió varios episodios de Shogun y Ladrones de drogas, dirige los dos primeros capítulos de los ocho que conforman la serie.