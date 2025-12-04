Trepidante tráiler de la temporada 3 de El agente nocturno, que ya tiene fecha de estreno en Netflix - NETFLIX

MADRID, 4 Dic. (CulturaOcio) -

El 19 de febrero de 2026 desembarcará en Netflix la temporada 3 de El agente nocturno. Para ir calentando motores, la plataforma ha lanzado un trepidante adelanto con el regreso a la acción de Gabriel Basso como el agente del FBI Peter Sutherland.

Las imágenes arrancan con Sutherland en un estadio de fútbol advirtiendo a un hombre de que le están persiguiendo. "Hay gente que te está buscando. Haz exactamente lo que te diga y saldremos de aquí sanos y salvos", le dice el agente del FBI.

Instantes después, dos motoristas armados comienzan a disparar a Sutherland y al desconocido al que intenta salvar mientras conducen por una oscura carretera. Es entonces cuando las imágenes revelan un peculiar teléfono sonando, una persecución en los pasillos del estadio y al agente del FBI interpretado por Basso tirar a un asesino desde un furgón.

"¿Quién eres?", pregunta un enigmático hombre en su apartamento a Sutherland. Este le responde sin rodeos: "El agente nocturno".

En la temporada 3, a Peter "lo convocan para localizar a un joven agente del Departamento del Tesoro que huyó a Estambul con información gubernamental confidencial después de matar a su jefe.

Peter investiga una oscura red de financiación mientras evita a sus asesinos a sueldo, lo que le lleva a enfrentarse a un periodista implacable. Trabajando juntos, descubren secretos ocultos y viejos rencores que amenazan con poner al Gobierno de rodillas, y que pueden costarles la vida a ambos en el proceso", reza la sinopsis de esta tercera temporada.

Creada por Shawn Ryan, además de Basso la temporada 3 de El agente nocturno también cuenta con los regresos de Fola Evans-Akingbola y Louis Herthum como Chelsea Arrington y Jacob Monroe, respectivamente. Quien no estará, en cambio, será Luciane Buchanan como la experta en ciberseguridad Rose Larkin. Jennifer Morrison (Érase una vez), Stephen Moyer (True Blood) y David Lyons (La bestia en mí), entre otros muchos, se incorporan al elenco de esta entrega de la serie compuesta de ocho episodios.