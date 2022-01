¿Habrá Nueva Temporada De Dexter Tras El Final De New Blood?

MADRID, 19 Ene. (CulturaOcio) -

Tras emitir su octava temporada en 2013, Dexter regresó en 2021 con una entrega titulada Dexter: New Blood. El último episodio se estrenó el 9 de enero de 2022 y los fans ya se preguntan si la serie tendrá una continuación.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Dexter: New Blood termina con el asesinato de Dexter (Michael C. Hall) a manos de su hijo Harrison (Jack Alcott), ya que el joven se da cuenta de que nunca tendrá una vida normal por su culpa. Con este desenlace parece poco probable que tenga una continuación, pero el showrunner Clyde Phillips no descarta un nuevo proyecto.

"Estoy abierto a la posibilidad de hacer un spin-off de Harrison si quieren continuar, pero no hay planes para ello en este momento. Jack Alcott es un gran actor", declaró Phillips a EW. En otra entrevista con TV Insider se mostró más dispuesto a llevar a cabo el proyecto. "Me encantaría hacerlo. Esta serie es el activo número uno de Showtime y si me dicen 'queremos seguir a Harrison' diría que sí sin dudarlo", reveló.

Cabe destacar que Dexter: New Blood se ha convertido en la serie más vista de la historia de Showtime, reuniendo a una media de ocho millones de espectadores cada semana. "Estamos encantados con la abrumadora respuesta de los millones de fans de Dexter: New Blood en las últimas 10 semanas. Tanto si les encantó el final como si no pudieron soportar verlo, apreciamos mucho su pasión", ha afirmado el presidente de entretenimiento de Showtime Networks, Gary Levine.