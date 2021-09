Los cuatro episodios de Dexter que hay que ver antes de New Blood

MADRID, 22 Sep. (CulturaOcio) -

Movistar+ estrena el 8 de noviembre Dexter: New Blood, continuación de la serie de Showtime emitida que retoma la historia del asesino en serie 10 años después. De cara al estreno el actor Michael C. Hall ha revelado qué episodios de la producción original conviene revisar antes de ver la nueva ficción.

El intérprete reveló los episodios en una entrevista con Entertainment Weekly. Hall recomienda comenzar a preparar el reencuentro con el universo Dexter con el capítulo 1x01. "El episodio piloto es realmente bueno, es uno de mis favoritos", apuntó. Después recomienda revisar el 1x10. "Te recomiendo que veas los episodios en orden, pero en la primera temporada también hay un episodio en el que Dexter hace un descubrimiento fundamental sobre sus orígenes", señaló.

El siguiente episodio que conviene revisar es el 3x10. "Realmente me encanta el episodio de la tercera temporada en el que Dexter y Miguel Prado, interpretado por Jimmy Smits, terminan teniendo un enfrentamiento en la azotea de un edificio en el centro de la ciudad, y Jimmy Smits hace un increíble gesto mientras le grita. No sé, eso siempre se me quedó grabado en la cabeza", dijo el actor.

Por último, los fans deberán volver a ver el episodio 4x12 de cara al estreno. "Tendría que elegir el final de la cuarta temporada. Si aún no has visto la serie no diré nada más que eso, y nuevamente te recomiendo que veas todos los episodios anteriores, pero entenderás a qué me refiero", concluyó.

"Ambientada 10 años después de que Dexter Morgan desapareciera en el ojo del huracán Laura, el otrora asesino en serie está viviendo con el nombre falso de Jim Lindsay en la pequeña ciudad de Iron Lake, Nueva York. Dexter puede estar abrazando su nueva vida, pero a raíz de eventos inesperados en esta comunidad, su Pasajero Oscuro volverá a llamarlo", reza la sinopsis de la nueva serie. Completan el reparto Julia Jones, Alano Miller, Johnny Sequoyah y Jack Alcott.