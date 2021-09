Tráiler final de Dexter New Blood: El monstruo en evolución de Michael C. Hall ya tiene fecha de estreno en Movistar+

MADRID, 10 Sep. (CulturaOcio) -

El regreso de Dexter ya tiene fecha de estreno en Movistar+. El carismático asesino en serie, ahora ya retirado, regresa con una nueva temporada de diez capítulos que promete dar al personaje el final que le negaron sus ocho temporadas iniciales. El 8 de noviembre, de forma simultánea a su estreno en EE UU., Dexter: New Blood llegará a Movistar+.

La sinopsis oficial es la siguiente: "Ambientada 10 años después de que Dexter Morgan (Michael C. Hall) desapareciera en el ojo del huracán Laura, el otrora asesino en serie está viviendo con el nombre falso de Jim Lindsay -un homenaje al autor de los libros, Jeff Lindsay- en la pequeña ciudad de Iron Lake, Nueva York. Dexter puede estar abrazando su nueva vida, pero a raíz de eventos inesperados en esta comunidad, su Pasajero Oscuro volverá a llamarlo...".

Junto a Michael C. Hall, el elenco del regreso de Dexter lo completan Julia Jones ('Goliat'), Alano Miller ('Jane the Virgin'), Johnny Sequoyah ('Believe') y Jack Alcott ('El pájaro carpintero').

Clancy Brown ('Billions', 'Carnivàle', 'Cadena perpetua') interpretará a la nueva némesis del asesino, un tipo que se ha hecho con el control del pueblo. También regresan los personajes de John Lithgow (el asesino de la Trinidad) y Jennifer Carpenter (Debra, la hermana de Dexter).