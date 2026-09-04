¿Habrá Temporada 3 De The Gentlemen En Netflix? - NETFLIX

MADRID, 4 Sep. (CulturaOcio) -

Con la segunda temporada de The Gentlemen recién estrenada en Netflix, la plataforma de streaming ya prepara la siguiente entrega, que actualmente se encuentra en fase de preproducción. Theo James, que protagoniza la serie dando vida a Eddie Horniman, ha adelantando algunos detalles sobre el futuro de la ficción aunque, matiza "todavía hay muchas cosas por decidir".

"Por el momento, lo que estamos intentando es que la segunda temporada llegue al mayor número posible de espectadores, y luego la tercera temporada se hará realidad pronto", señala James en una entrevista con Town & Country.

"Pero en cuanto a la trama, tenemos una visión general de hacia dónde nos dirigimos. Vamos a ampliar el universo de la serie y a visitar diferentes países. Pero en cuanto a los detalles concretos, todavía hay muchas cosas por decidir", adelantaba el actor.

La ficción fue renovada por una tercera entrega antes del estreno de la segunda, que acaba de aterrizar en Netflix. La plataforma ya se encuentra inmersa en la preparación de la nueva tanda de episodios, con vistas a dar comienzo a su rodaje una vez estén listos los guiones de los capítulos, que de nuevo corren a cargo de Matthew Read y Guy Ritchie, que volverá a ponerse al frente de la producción como director.

Al igual que las anteriores, esta tercera temporada estará compuesta por ocho episodios. En un comunicado difundido por Variety, Ritchie asegurada que "una tercera temporada parecía inevitable" y que estaba "deseando ampliar aún más sus límites".

No hay sinopisis oficial de la tercera temporada, pero se espera que retome la trama tras los acontecimientos de la segunda, que sitúa a sus personajes un año después de que Eddie y Susie Glass (Kaya Scodelario) comenzaran a trabajar juntos.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 3 DE THE GENTLEMEN?

Aunque la temporada 3 aún no cuenta con fecha de lanzamiento en Netflix, teniendo en cuenta que la segunda se ha estrenado dos años y medio después de la primera, que vio la luz en marzo de 2024, en caso de seguir un calendario similar, la tercera podría estrenarse a mediados o finales de 2028.

No obstante, teniendo en cuenta la rapidez con que Netflix ha comenzado a preparar los nuevos episodios, la espera podría acortarse, aunque por el momento nada está confirmado.