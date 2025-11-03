Las guerreras K-pop ya están "esperando la llamada" de Netflix para la secuela

MADRID, 3 Nov. (CulturaOcio) -

Netflix ya prepara la secuela de Las guerreras K-pop junto a Sony, y Remi Ami, la artista encargada de dar voz a una de las protagonistas en las canciones del filme, está "esperando la llamada" para ponerse manos a la obra. El filme de animación ha arrasado en la plataforma de streaming, convirtiéndose en la película más vista de su historia, hasta el punto de que se ha reestrenado esta vez en cines en su versión sing-along.

"¡Estoy esperando la llamada, igual que vosotros! Os enteraréis cuando yo lo haga, así que hablaremos entonces", aseguró Remi Ami durante su paso por la alfombra roja de la fiesta de Halloween de Heidi Klum, en declaraciones recogidas por E! News.

La cantante, responsable de poner voz junto a EJAE y Audrey Nuna al grupo ficticio HUNTR/X en la película, acudió a la fiesta disfrazada de su personaje, Zoey. Las guerreras k-pop han sido uno de los disfraces estrella de este Halloween, algo de lo que la artista asegura "no poder escapar". "Dios mío, están por todas partes", expresó Remi Ami. "¡Y no me quejo! Por favor, quiero ver más", apuntó.

Según informó The Hollywood Reporter el pasado mes de agosto, Sony y Netflix ya están en conversaciones para sacar adelante una secuela de Las guerreras k-pop. No obstante, las declaraciones de Remi Ami ponen de manifiesto que el proyecto se encuentra aún en una fase muy temprana de desarrollo.

Una de las fuentes citadas por el medio estadounidense aseguraba que Sony había cometido "un error" al dejar los derechos de distribución a Netflix en lugar de optar por la exhibición en salas. Así, según aventuraba Screenrant, cabe la posibilidad de que el proceso de negociación se prolongue más de lo esperado si Sony intentara rectificar esa parte del acuerdo.

Respecto a las ideas de Maggie Kang, codirectora de la cinta junto a Chris Appelhans, para la secuela, la cineasta aseguró en una entrevista concedida a Entertainment Weekly que es consciente de las muchas incógnitas que la película deja en el aire, empezando por el origen de la 'girl band' HUNTR/X. Según adelantó Kang, una segunda entrega del filme les permitiría "revelar más sobre ese pasado".

Tras su éxito en Netflix, Las guerreras k-pop tuvo un estreno limitado en cines a partir del viernes pasado con su versión sing-along, que permitió al público cantar las canciones de la banda sonora con subtítulos en español.