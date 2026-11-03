Guerra con los titanes en el tráiler de la temporada 3 de Percy Jackson y los dioses del Olimpo - DISNEY+

MADRID, 3 Nov. (CulturaOcio) -

La tercera temporada de Percy Jackson y los dioses del Olimpo se estrena en Disney+ el 20 de noviembre con el lanzamiento de sus dos primeros episodios. La plataforma ha lanzado un nuevo tráiler de la serie, protagonizada por Walker Scobell (El proyecto Adam), que sigue a un equipo de semidioses en una peligrosa misión de rescate que tiene como fin un gran enfrentamiento contra los temibles titanes.

"Se avecina una guerra entre los dioses y los titanes", advierte la voz en off de Percy al inicio del adelanto. Para sobrevivir, los semidioses deberán "unir fuerzas". Durante una misión para rescatar a dos niños, que aún ignoran su origen mestizo, Annabeth cae por un barranco, ante lo que el protagonista lamenta: "No la quería a ella, me quería a mí".

Percy y Thalía lideran el rescate de la hija de Atenea frente a monstruos y la gran amenaza que suponen los titanes. "La victoria requerirá sacrificio", sentencia una voz entre combates límite que muestran incluso a Percy ensangrentado y dispuesto a todo para "salvar a Annabeth".

La tercera temporada de Percy Jackson y los Dioses del Olimpo, que rebasa el ecuador de la saga literaria compuesta por cinco libros, también supera a las adaptaciones cinematrográficas. Las películas estrenadas en 2010 y 2013, en las que Logan Lerman se encargaba de dar vida a Percy, solo llevaron a pantalla las primeras dos novelas.

Así, gracias a la ficción de Disney+, los fans del universo podrán disfrutar por primera vez de una adaptación de La maldición del titán. Un nuevo capítulo en la vida del joven, en el que tendra que enfrentar la desaparición de Annabeth y su supuesto papel en la Gran Profecía revelada por el Oráculo de Delfos. Predicción que revela que el destino del Olimpo depende de uno de los hijos semidioses de los Tres Grandes (Zeus, Hades y Poseidón).

Creada por Rick Riordan y Jonathan E.Steinberg, la tercera entrega de Percy Jackson y los dioses del Olimpo, junto a Scobell como Percy, está protagonizada por Leah Sava' Jeffries como Annabeth Chase, Aryan Simhadri como Grover Underwood, Charlie Bushnell como Luke Castellan, Tamara Smart como Thalia Grace y Levi Chrisopulos como Nico di Angelo.