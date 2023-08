Greg Nicotero explica las variantes zombies de The Walking Dead: Daryl Dixon que "cambian todas las reglas"

The Walking Dead: Daryl Dixon

MADRID, 17 Ago. (CulturaOcio) -

El spin-off The Walking Dead: Daryl Dixon llevará al personaje de Norman Reedus hasta Francia. El protagonista tendrá el objetivo de cuidar a un niño que podría ser clave para la reconstrucción de la sociedad, y para ello parece que deberá enfrentarse a peligrosas variantes de zombies.

En el tráiler se puede ver a Daryl deambulando por Marsella, donde se encuentra con unos caminantes con sangre ácida. Tal como ha revelado el director y productor ejecutivo Greg Nicotero a TV Insider, estos caminantes se llaman burners (quemadores) y serán muy importantes para la saga. "Estos zombies han mutado hasta el punto de que, si te tocan o te muerden, o si te manchan de sangre, te quemas considerablemente. Esto cambia todas las reglas", expuso.

En la escena poscréditos del final de The Walking Dead: World Beyond se reveló que en París habitan caminantes más rápidos y agresivos. Por su parte, la temporada 11 de The Walking Dead también mostró variantes de caminantes que son capaces de escalar y recoger objetos, al igual que los zombies que aparecen en la temporada 1.

En The Walking Dead: Daryl Dixon, el protagonista es acogido por un grupo religioso del que forma parte Isabelle (Clémence Poésy). Isabelle le encarga a Daryl que lleve a un niño llamado Laurent (Louis Puech Scigliuzzi) a un lugar no revelado. Aunque se desconoce el motivo de la misión, Isabelle insiste en que el niño está destinado a "liderar el renacimiento de la humanidad".

Además de los mencionados actores, el elenco del spin-off también incluye a Anne Charrier como Genet, Eriq Ebanouey como Fallou, Laika Blanc Francard como Sylvie, Romain Levi como Codron y Adam Nagaitis como Quinn.