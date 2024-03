La razón por la que Barack Obama rechazó aparecer en El problema de los 3 cuerpos

MADRID, 29 Mar. (CulturaOcio) -

David Benioff y D.B. Weiss, creadores de Juego de tronos, llevarán a la pequeña pantalla El problema de los 3 cuerpos, la exitosa saga literaria de ciencia ficción de Liu Cixin. La serie llegará a Netflix este jueves 21 de marzo y ahora se ha desvelado que la ficción estuvo a punto de contar con un cameo de Barack Obama.

En una entrevista con USA Today, Benioff y Weiss han desvelado que contactaron con el expresidente de Estados Unidos para que participara en la serie. "Firmó una nota muy divertida cuando intentamos conseguir que hiciera un cameo", explicó Benioff. "Era como: 'En caso de que alguna vez haya una invasión alienígena real, creo que probablemente debería reservarme para esa crisis'", añadió. "Quiere mantener la calma en caso de que ocurra algo real", agregó Weiss.

El interés por que Obama apareciera en El problema de los 3 cuerpos no es aleatorio: el expolítico ha confesado ser fan de las novelas. "La saga El problema de los 3 cuerpos es tremendamente imaginativa y realmente interesante", comentó Obama en una entrevista con The New York Times concedida en 2017. "El alcance es inmenso. Así que fue divertido leerla, en parte porque mis problemas cotidianos con el Congreso parecen bastante insignificantes, no es algo de qué preocuparme. Los extraterrestres están a punto de invadirnos", bromeó.

"La fatídica decisión de una joven en la China de los años 60 repercute en el presente a través del tiempo y el espacio. Cuando las leyes de la naturaleza se desvelan inexplicablemente ante sus ojos, un grupo muy unido de brillantes científicos colabora con un policía poco ortodoxo para enfrentarse a la mayor amenaza de la historia de la humanidad", reza la sinopsis oficial de la serie, cuya primera temporada constará de ocho episodios.