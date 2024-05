Gohan Beast desata todo su poder en Dragon Ball Super

MADRID, 22 May. (CulturaOcio) -

Gohan Beast es la transformación definitiva con la que el hijo de Goku derrotó a Cell Max en Dragon Ball Super. Y una nueva imagen oficial del manga ilustrado por Toyotaro ha mostrado como nunca se había visto antes al Saiyan accediendo a este estado de poder.

Krilin, Trunks, Vegeta, Piccolo... todos los personajes de Dragon Ball han evolucionado en habilidad, fuerza, destreza o poder en algún momento de la saga. La de Gohan es, precisamente, una de las transformaciones más salvajes e imponentes que los fans han visto en toda la historia del manga y anime creado por Akira Toriyama, quien falleció el pasado mes de marzo.

Tras la muerte del legendario autor, fallecido a los 68 años debido a un hematoma subdural agudo, su discípulo y también amigo, Toyotaro, es quien se encuentra al frente de Dragon Ball Super. Sin embargo, escasas han sido las ocasiones en las que se ha visto a Gohan llegando a su transformación Saiyan más salvaje.

Una reciente imagen oficial realizada por el artista para el nuevo número de la serie en V Jump ha mostrado al vástago de Goku empleando esta devastadora forma como nunca se había visto. En ella puede verse a un Gohan monstruoso y aterrador, sosteniendo una mirada perturbadora, además de una sonrisa bastante siniestra mientras se encuentra envuelto en el manto de energía electrizante que surge al acceder a este extremo nivel de poder.

Dragon Ball Super Manga Break continues. This month’s Interval Special new illustration is Gohan Beast by Toyotaro! pic.twitter.com/OjFHr9jS5q