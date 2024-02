Dragon Ball Super pone nombre oficial a la transformación definitiva de Gohan

MADRID, 22 Feb. (CulturaOcio) -

Si hay algo que los seguidores de Dragon Ball Super esperaban con gran impaciencia es el inevitable enfrentamiento entre Goku y su poderoso vástago, Gohan. Padre e hijo están enfrentándose en un tremendo combate que pasará a formar parte de la historia del manga, y en su último número se aclara la cuestión de por qué la transformación definitiva con la que Son Gohanda derrotó a Cell Max recibe el nombre de "Gohan Beast".

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

El capítulo 101 del manga vio a Goten y Trunks en una situación comprometida al ser manipulados por Carmine y los soldados restantes de la Cinta Roja (Red Ribbon). Pero no ha sido hasta su siguiente episodio que se ha hecho referencia al nuevo nivel de poder al que accede Gohan para entrar a luchar.

Esta salvaje transformación que recibe el nombre de "Gohan Beast", es una nueva forma de Super Saiyan que nadie más ha logrado. Al desencadenarla, sus ojos se tornan rojo sangre y su cabello completamente grisáceo.

En el capítulo 102 de Dragon Ball Super se revela que fue Piccolo, quien denominó Beast a la nueva evolución Saiyan de Gohan, como él mismo explica en las páginas del manga. "Neato, ¿no es genial? Siempre me has dicho que tengo que estar preparado para luchar en cualquier momento y por fin entendí lo que querías decir. Fue Piccolo quien me enseñó el modo de hacerlo mejor", le dice el hijo de Goku al vástago de Trunks.

Gracias a Kaio, Gohan fue capaz de desbloquear el potencial necesario para desarrollar esta formidable técnica durante el arco de Majin Buu. Sin embargo, no es hasta el final de su combate con Goku, que esta poderosa forma pasa a denominarse "Ultimate" en lugar de "Beast", como confirman Goten y Trunks en las páginas del episodio 102 de Dragon Ball Super.