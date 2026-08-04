George R. R. Martin revela haber batallado "contra la tristeza y la depresión" el último año - CONTACTO

MADRID, 4 Ago. (CulturaOcio) -

Tras casi seis meses sin escribir en su blog personal, George R. R. Martin ha compartido una actualización sobre su estado de salud mental, confesando haber batallado "contra la tristeza y la depresión" en un último año especialmente duro.

"Ha pasado bastante tiempo, lo sé. Mi última entrada del blog se publicó aquí el 19 de febrero. Las entradas posteriores las escribieron mis poderosos secuaces", escribió el autor en Not A Blog. "Tengo la suerte de contar con un equipo de ayudantes estupendo... aunque, incluso con su ayuda, me iba quedando cada vez más atrasado", señaló.

"Este año ha sido... estresante, por decirlo suavemente. Han pasado tantas cosas que ha sido abrumador. Algunas cosas maravillosas, emocionantes. Sueños que se hacen realidad. Pero también ha habido pesadillas", continúa el texto. "He perdido amigos. He luchado contra la tristeza y la depresión. Puede que lo peor esté aún por llegar", reveló, añadiendo que cumplió 77 años el pasado septiembre y "hacerse mayor no es nada divertido".

"Supongo que así es la vida. Claro, ya lo sabía. Si has leído mis historias, ya lo sabes", reflexionó el creador de Poniente. El escritor aseguró tener muchas cosas de las que hablar y tener la intención de ponerse al día con el apoyo de sus ayudantes, pero señaló que es probable que sus entradas "sean breves" y estén "escritas a toda prisa".

MARTIN, ORGULLOSO DE LAS NOMINACIONES DE EL CABALLERO DE LOS SIETE REINOS A LOS EMMY

Por otro lado, el escritor aprovechó su regreso a Not A Blog para destacar las 9 nominaciones de El caballero de los Siete Reinos a los premios Emmy 2026, entre ellas, una a mejor serie dramática. "Estoy orgulloso de nuestro equipo y espero que nos llevemos a casa algunas estatuillas, pero confieso que esperaba que también consiguiéramos algunas nominaciones de interpretación. Pero siempre queda el año que viene", expuso.

La gala de los premios Emmy 2026 se celebrará el domingo 14 de septiembre (madrugada del lunes 15 de septiembre en España) en el Peacock Theatre de Los Ángeles. Martin ha expresado su deseo de "poder asistir", si bien ha reconocido que eso depende de "muchas cosas".