George Clooney quiere que Michael Fassbender protagonice su remake de Oficina de infiltrados

MADRID, 28 Feb. (CulturaOcio) -

Michael Fassbender, conocido por películas como Shame, Prometheus o X-Men: Primera Generación, está en negociaciones para protagonizar la nueva serie de televisión de George Clooney. Este thriller de espías llevará por título The Departed y estará basada en la popular serie francesa Oficina de infiltrados (Le Bureau des Légendes), creada por Eric Rochant.

Según informa Variety, el nuevo trabajo de Clooney comenzará su rodaje esta primavera en Londres. Con el nombre de este actor en la dirección y producción junto con su compañía Smokehouse Pictures, MTV Entertaiment Studios y 101 Studios, la distribuidora Showtime ya ha dado luz verde a la primera temporada al completo de la ficción.

La versión original francesa de Oficina de infiltrados estaba protagonizada Matthieu Kassovitz en el papel de Guillaume Debailly, un miembro de un departamento secreto de la Dirección General de Seguridad Exterior de Francia (DGSE) que regresa a su hogar después de una misión de seis años en Damasco. A Debailly le cuesta desprenderse de la falsa identidad que construyó en la misión y de su amante siria, lo que le lleva a jugar con una doble vida entre la DGSE y la CIA.

La serie se convirtió todo un clásico de Canal+ en Francia gracias a la inclusión de temas relevantes en la geopolítica y las relaciones internacionales que atravesaba el mundo en aquella época. Sus potentes localizaciones y las tramas que, además de las intrigas políticas ahondaban también en la psicología de los agentes secretos, fueron otros de los ingredientes que forjaron el éxito de Oficina de infiltrados.

Siguiendo esta trama, se espera que The Departed relate una historia similar a a la de original con Fassbender asumiendo el personaje de Kassovitz a las órdenes de Clooney. Fassbender ya ha terminado el rodaje Kung Fury II: The Movie, secuela de la comedia de culto de David Sandberg en la que aparecerá junto a rostros tan conocidos como Arnold Schwarzenegger, David Hasselhoff o Alexandra Shipp. Otros proyectos en su agenda son Hope, Black Bag y Night Boat to Tangier y también se rumorea que podría formar parte del remake de Grupo salvaje, el clásico del western que en 1969 dirigió Sam Peckinpah.