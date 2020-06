Genial homenaje de Rick y Morty a Dragon Ball Z

MADRID, 30 May. (CulturaOcio) -

El último episodio de Rick y Morty contiene un genial combate en mitad del espacio entre el excéntrico científico y un dios con la forma de Zeus. Y una estrella de Dragon Ball no ha podido evitar señalar la evidente similitud entre la secuencia y la película Dragon Ball Z: Battle of Gods. ¿Homenaje o plagio?

En el episodio 4x09 de Rick y Morty, titulado Childrick of Mort, la familia Smith se dispone a ir de camping a petición de Jerry cuando de repente el abuelo recibe una llamada de un planeta viviente llamado Gaia, que asegura que pronto dará a luz a hijos de Rick.

El capítulo de desarrolla sin contratiempos hasta que de repente aparece en escena el verdadero padre de las criaturas, un dios que adopta la forma de Zeus y que, cómo no, acaba peleando a puñetazo limpio con Rick. En mitad del espacio, ambos seres todopoderosos se enfrentan en un épico combate, que nada tiene que envidiar a las peleas de Dragon Ball.

De hecho, el actor que pone voz a Goku en Estados Unidos, Sean Schemmel, ha comparado en Twitter la escena de Rick y Morty con la pelea del Super Saiyan contra Beerus en la película Dragon ball Z: Battle of Gods.

Ok is it me or does that battle in space on the latest ep of Rick and Morty between Rick and Zeus seem very Battle of Gods inspired?