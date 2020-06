El 4x07 de Rick y Morty explica por qué nunca vuelven a historias de su pasado

MADRID, 11 May. (CulturaOcio) -

El regreso de Rick y Morty está siendo mucho más enrevesado y revelador. La segunda parte de la 4ª temporada está dando importantes detalles no sólo de cómo funcionan las aventuras de los protagonistas, sino de cómo sus creadores logran escribir historias más complejas sin caer en la repetición. Y en el capítulo 4x07 han explicado por qué nunca vuelven a anteriores aventuras.

El episodio 4x07, titulado Promortyus en un homenaje a Prometheus, comienza con Rick y Morty despertando en un planeta muy similar al de la franquicia Alien. En un momento dado, Rick explica que habría muchas historias que contar si volviesen a visitar otros escenarios como el Planeta Purga o el de Mad Max, pero que si lo hiciesen todo el mundo odiaría esos episodios.

Un pequeño traspié obliga a nieto y a abuelo a plantear una huida improvisada del planeta, pero pronto tienen que volver porque se han olvidado algo. Habían abandonado la Tierra con Summer a cuestas, y se olvidaron de ella por culpa de los parásitos alienígenas. Aunque sólo han estado un día fuera, ha dado tiempo a muchas cosas en la concepción temporal extraterrestre.

