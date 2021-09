Gambito de dama, WandaVision y The Mandalorian triunfan en los Creative Emmy Awards

MADRID, 13 Sep. (CulturaOcio) -

Gambito de dama, la miniserie de Netflix ambientada en el mundo del ajedrez, ha sido la gran triunfadora en los Creative Emmy Awards, las categorías técnicas de los premios de la academia de televisión estadounidense, que se han entregado durante tres galas celebradas el pasado fin de semana. Otras de las triunfadoras de estas jornadas de premios fueron dos series de Disney+: The Mandalorian, la serie de Star Wars que se hizo con siete galardones, y Bruja Escarlata y Visión (WandaVision), que logró los primeros tres Emmy en la historia de Marvel Studios.

La ficción protagonizada por Anya Taylor-Joy que sigue los pasos de una joven genio del ajedrez en los años de la Guerra Fría, fue la más premiada con un total de nueve galardones, incluyendo mejor reparto, mejor fotografía, mejor montaje, mejor vestuario de época, mejor maquillaje de época, mejor diseño de producción, mejor mezcla de sonido, mejor mezcla de sonido y mejor banda sonora para Carlos Rafael Rivera.

La segunda en número de premios fue The Mandalorian, la serie de Disney+ ambientada en el universo de Star Wars creada por Jon Favreau que con su segunda temporada igualó su éxito de su tanda anterior con siete premios Emmy técnicos.

Con tres premios quedaron Ted Lasso de Apple TV+, The Crown de Netflix, Pose de FX y WandaVisión de Disney+ que inauguró la cuenta de Emmys para el Universo Cinematográfico Marvel con los galardones al mejor vestuario de una serie de fantasía o ciencia ficción, mejor diseño de producción en una serie de capítulos de media hora, y mejor canción original por el pegadizo tema 'Agatha All Along' dedicado a la villana interpretada por Kathryn Hahn.

Habrá que esperar si Gámbito de Dama sigue con esta racha de triunfos las categorías principales de la 73ª edición de los Emmy, cuya gala se celebrará el próximo 19 de septiembre. 'The Mandalorian' y 'The Crown', con 24 candidaturas cada una, lideran las nominaciones seguidas de 'Bruja Escarlata y Visión' (23 nominaciones), 'El cuento de la criada' (21), 'Ted Lasso' (20), 'Territorio Lovecraft' (18), 'Gambito de dama' (18) o 'Mare of Easttown' (16).