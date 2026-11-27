El futuro de Star Wars pasa por un gran crossover y su primera serie de terror - LUCASFILM

MADRID, 27 Nov. (CulturaOcio) -

El universo de Star Wars está en plena reinvención y busca explorar nuevos territorios sin renunciar a algunas de sus historias más populares. Una nueva filtración apunta a que Lucasfilm mantiene sus planes de reunir a los personajes de The Mandalorian y otras series de Disney+ en un gran crossover, al tiempo que trabaja en el desarrollo de su primera ficción de terror.

Según revela el periodista Daniel Richtman, se está preparando un crossover que involucre al Gran Almirante Thrawn. Asimismo, el comunicador señala que la saga busca adentrarse de lleno en el género de terror con una nueva serie.

Si termina por confirmarse, eso se traduciría en que la segunda temporada de Ahsoka no será el cierre del MandoVerse. También significaría que Lucasfilm y Disney siguen interesados en la interconexión de las series de la saga.

EL FUTURO DEL MANDOVERSE

The Mandalorian se convirtió en el eje principal de la saga de Star Wars en el streaming. Más allá de sus tres temporadas y del largometraje protagonizado por Din Djarin y Grogu, su universo narrativo se expandió con títulos como El libro de Boba Fett, Tripulación Perdida y Ahsoka.

Los planes para reunir a estos personajes en un gran crossover se remontan a la Star Wars Celebration de 2023, cuando se anunció que Dave Filoni dirigiría una película que serviría como culminación de las historias interconectadas de estas series.

Aunque está por ver si dicho crossover llegará a la gran pantalla o a Disney+, estas últimas informaciones apuntan a que Lucasfilm, ahora bajo la dirección de Filoni, no ha abandonado por completo sus planes, pese a los discretos resultados comerciales de The Mandalorian and Grogu.

EL LADO MÁS TERRORÍFICO DE STAR WARS

Respecto a la serie de terror, de confirmarse su desarrollo, será la primera vez que la saga entre de lleno en el género en televisión. Aunque ya había coqueteado con él en varias ocasiones, nunca ha contado con una serie plenamente adscrita al terror.

En Star Wars, el terror ha podido verse en varios episodios de las series de animación The Clone Wars y Star Wars Rebels o en ficciones de imagen real como el propio The Mandalorian o la primera temporada de Ahsoka, que mostró a varios soldados de Thrawn resucitados mediante la magia de las Hermanas de la Noche, jugando así con el subgénero zombie.

Por lo pronto, los siguientes proyectos de Star Wars con fecha de estreno confirmada son la segunda temporada de Ahsoka, que llegará a Disney+ el 20 de enero del año que viene, y Starfighter, la película dirigida por Shawn Levy y protagonizada por Ryan Gosling, que se estrenará en cines el 28 de mayo de 2027.