El final de Yellowstone y las nuevas series de Úrsula Corberó y Demi Moore, entre los nuevos estrenos de Skyshowtime

MADRID, 3 Jun. (CulturaOcio) -

Skyshowtime ha anunciado los nuevos títulos que estrenará durante los próximos meses. Una nutrida lista de lanzamientos entre los que destaca el final de Yellowstone, con la segunda parte de su quinta temporada, y nuevas series como The Day of the Jackal, protagonizada por Eddie Redmayne y Úrsula Corberó, o Landman, serie que encabezan Billy Bob Thornton y Demi Moore.

Yellowstone, que pondrá punto final a su historia en noviembre de este año, es la crónica de la familia Dutton, que controla el mayor rancho ganadero de Estados Unidos. Creada por Sheridan y John Linson, estuvo protagonizada hasta su cuarta temporada por Kevin Costner, que abandonó el rodaje por diferencias creativas con Sheridan. Ahora, el regreso de Costner para el final de la serie todavía está en el aire.

Y además del esperado desenlace de Yellowstone, Sheridan tiene nuevo proyecto en el horizonte. Se trata de Landman, una serie ambientada en las proverbiales ciudades en auge del oeste de Texas, que la plataforma define como una historia moderna de búsqueda de fortuna en el mundo de las plataformas petrolíferas. Además de contar con Moore y Thornton, la serie completa su reparto con nombres tan potentes como los de Jon Hamm, Ali Larter, Michelle Randolph y Jacob Lofland, entre otros.

Entre las nuevas series de Skyshowtime también destaca The Day of the Jackal, una adaptación de 10 episodios basada en la novela de Frederick Forsyth y la posterior película de 1973 dirigida por Fred Zinnemann.

Esta nueva ficción contará con Redmayne en el papel de Chacal, un asesino solitario sin rival y muy escurridizo, y Lashana Lynch como Bianca, una tenaz agente del MI6 en una implacable persecución mundial para atraparlo. Úrsula Corberó interpretará a Nuria, alguien en la vida personal y en el corazón de Chacal, totalmente inconsciente de quién es realmente. Esta ficción todavía no cuenta con una fecha de estreno.

PRODUCCIÓN LOCAL, CINE Y DOCUMENTALES

Otro título exclusivo que llegará a la plataforma es The Donovans, una serie dramática de 10 episodios ligeramente basada en la exitosa serie Ray Donovan, escrita por el creador de Top Boy, Ronan Bennett, y con Guy Ritchie como director y productor ejecutivo.

En los póximos meses Schmeichel, un documental dirigido por Owen Davies que sigue los pasos de la leyenda del fútbol danés Peter Schmeichel, el portero más laureado de la historia de la Premier League. A esta novedad le acompaña un teaser lanzado por la plataforma.

A todos estos lanzamientos se unen nuevos títulos de producción española como Las Pelotaris 1926, que llegará a Skyshowtime el próximo 5 de julio. La serie narra la lucha de tres jugadoras de pelota mano que intentan alcanzar sus sueños superando los prejuicios y las limitaciones imperantes en los años 20. La ficción está creada por Marc Cistaré (Vis a Vis, El barco). Otro de sus estrenos nacionales es Mamen Mayo, una serie que combina la comedia negra con el drama familiar.

A estas ficciones se suman títulos originales de Skyshowtime como Bosé, Codename: Annika, Las Invisibles, Los Enviados, Mentiras Pasajeras, Poker Face, The Curse, The Winner (Vítaz), Veronika y Warszawianka, estrenados en la plataforma durante 2023 y que continúan en streaming este año.

También se podrán ver el regreso de sus series en exclusiva como la temporada 2 de Frasier, Funny Woman, Poker Face, Tulsa King, Lioness y la ya nombrada Yellowstone, con su quinta y última temporada. A todos estos títulos se suma Klitschko: More Than a Fight, un documental sobre boxeo y Sleboda, una producción original de Skyshowtime.

Además, la plataforma incluye en su carta estrenos internacionales actuales como Bob Marley: One Love, Chicas malas (2024), Migración: Un viaje patas arriba y Los que se quedan. Por otra parte, se emitirán producciones españolas de éxito como El barco, El Desconocido, Palmeras en la nieve, El Príncipe, Celda 211 y Ocho apellidos vascos.