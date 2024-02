MADRID, 29 Feb. (CulturaOcio) -

A punto de estrenar su primera serie de televisión, The Gentlemen, que llegará a Netflix el próximo 7 de marzo, Guy Ritchie parece haberle cogido gusto a la pequeña pantalla y ya prepara otra ficción. Se trata del spin-off de Ray Donovan, la aclamada serie protagonizada por Liev Schreiber, que tendrá una continuación ambientada en Londres.

El director británico responsable de filmes como Lock & Stock, Snach: Cerdos y diamantes o Shelock Holmes se pondrá al frente de este proyecto junto con Ronan Bennett, creador de Top Boy. La serie, que verá la luz a finales de este año en Paramount+ y se titulará The Donovans, constará de un total de 10 capítulos.

"Con los clientes más poderosos de Europa, los Donovan se enfrentarán a fortunas y reputaciones en riesgo, el desarrollo de extrañas alianzas y traiciones por todos lados y aunque la familia sea la mejor para arreglar los asuntos de Londres hoy, la naturaleza de su negocio significa que no hay nada asegurado sobre lo que pasará mañana", reza la sinopsis de la serie.

"Vamos a mostrar al mundo una serie que despierta mucha emoción, entretenimiento y un subidón de adrenalina. Estoy totalmente centrado en explorar personajes auténticos en cuerpo y alma y estoy comprometido con escribir historias con un profundo impacto dramático", aseguró Bennett en un comunicado recogido por distintos medios estadounidenses. "Vamos a meternos en lo más profundo del mundo criminal de forma que mostrará la verdad de cómo viven y de cómo, inevitablemente, su forma de vivir impacta en nuestras vidas", dijo el guionista.

La serie original de Ray Donovan, protagonizada por Liev Schreiber, estuvo en emisión durante 7 temporadas, finalizando en 2020 tras 82 capítulos y una película que puso fin a la historia de este "solucionador de problemas" de las élties económicas, políticas y criminales.

Ritchie, que tiene pendiente de estreno The Gentlemen: La serie en Netflix, ha finalizado también el rodaje de dos películas: The Ministry of Ungentlemanly Warfare, que verá la luz esta primavera protagonizada por Henry Cavill, y una película de acción, todavía sin título, cuyo estreno está previsto para 2025. Ritchie prepara a su vez la secuela de Aladdín, cuya primera entrega estrenada en 2019 estuvo protagonizada por Will Smith amasó más de 1.000 millones de dólares en taquilla, y Fountain of Youth, una cinta de acción protagonizada por John Krasinski, Natalie Portman y Eiza González.