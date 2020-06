El final de la temporada 10 de The Walking Dead ya tiene fecha de estreno

MADRID, 15 Jun. (CulturaOcio) -

La pandemia de coronavirus impidió que AMC emitiera el final de The Walking Dead. Los fans no pudieron ver el desenlace de la temporada 10 pero, tras semanas de espera, parece que por fin hay fecha de estreno para el capítulo.

"The Walking Dead regresará. Lo emitiremos, sé las fechas. No creo que ya se hayan hecho públicas", dijo Robert Kirkman en una entrevista concedida al canal Cartoonist Kayfabe de YouTube. "Tenemos el final de la temporada 10 y habrá más The Walking Dead en el futuro", afirmó el creador de la saga de cómics.

El estado de California permitió que la producción de películas y series se reanudara el pasado 12 de junio siguiendo las nuevas medidas de seguridad. Según la showrunner de The Walking Dead Angela Kang, el equipo estaba "muy cerca" de acabar el capítulo final, titulado A Certain Doom. Es por eso que los rumores apunta a finales de julio como posible fecha de lanzamiento.

"Estábamos muy cerca de terminar el episodio 16. Por lo general presentamos los episodios para los efectos especiales aproximadamente dos semanas antes de que se emitan. Estuvimos cerca de una semana y media en el momento en que California cerró", relató a ComicBook.com. "Cuando el mundo sea seguro probablemente todos los efectos se harán, y luego se trata solo de unos pocos procesos que se pueden hacer muy rápidamente", agregó.

El esperado episodio resolverá el destino de los supervivientes atrapados en la torre del hospital, que están incomunicados y rodeados por Beta y su horda de caminantes. Además, la entrega contará con el regreso de Maggie, interpretada por Lauren Cohan.