El final de Stranger Things convierte Madrid en el Mundo del Revés

El Mundo del Revés toma Madrid con un recorrido que recrea espacios clave de Stranger Things - NETFLIX

MADRID, 28 Nov. (CulturaOcio) -

Con motivo del estreno de la quinta y última temporada de Stranger Things, cuya primera parte ya ha aterrizado en Netflix, la plataforma de streaming, de la mano de Movistar, ha traído el Mundo del Revés hasta Madrid. Diversos puntos de la ciudad estarán ambientados recreando escenarios clave de la serie y, además, los fans podrán visitar un recorrido inmersivo por Hawkins y el Mundo del Revés.

El itinerario comienza en el Espacio Movistar, donde los fans podrán sumergirse en algunos de los escenarios más representativos de la serie recorriendo Hawkins para descubrir las luces de Joyce, que esconden un mensaje oculto y, en caso de necesitar ayuda, recurrir a Will.

El recorrido, que podrá visitarse hasta el 13 de diciembre, incluye recreaciones de espacios de la serie como el Castillo Byers, WSKQ Radio 95.5 FM, la base rusa de Starcourt, la Rainbow Room del laboratorio del doctor Brenner y la casa de la familia Creel, donde Henry orquestó la masacre de su familia antes de convertirse en Vecna.

Destaca también el Hellfire Club Mural, en memoria al entrañable Eddie Munson. Además, habrá diferentes portales distribuidos por la ciudad, como el de la parada de Sol, y un videomapping: una proyección en homenaje a la serie sobre la fachada de la Real Casa de Correos.

La primera parte de la temporada 5 de Stranger Things, conformada por los cuatro primeros episodios, ya ha aterrizado en Netflix. Los tres capítulos siguientes verán la luz el 26 de diciembre, pero habrá que esperar hasta el 1 de enero de 2026 para disfrutar del episodio final, que también se proyectará en algunos cines.

El reparto incluye a Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Eleven), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers), Sadie Sink (Max Mayfield), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Joe Keery (Steve Harrington), Maya Hawke (Robin Buckley), Priah Ferguson (Erica Sinclair), Brett Gelman (Murray), Jamie Campbell Bower (Vecna), Cara Buono (Karen Wheeler), Amybeth McNulty (Vickie), Nell Fisher (Holly Wheeler), Jake Connelly (Derek Turnbow), Alex Breaux (teniente Akers) y Linda Hamilton (Dra. Kay).