El final de Ironheart y la llegada de Mefisto, explicados

MADRID, 2 Jul. (CulturaOcio) -

Con el estreno de sus tres últimos capítulos, Ironheart ha llegado a su fin en un desenlace impactante que ha presentado a un villano crucial para el futuro del Universo Cinematográfico Marvel. La serie profundizó en los conflictos internos de Riri Williams, dando más detalles sobre la misteriosa capa y confirmando la llegada de un personaje capaz de cambiar para siempre la jerarquía de poder del UCM.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

El episodio 4, titulado Magia mala, comienza con un flashback de Parker y John en uno de sus primeros trabajos juntos. El trabajo sale mal cuando Parker es atrapado por un guardia, pero John llega a tiempo para salvarlo, aunque deben separarse para evitar ser capturados. Ya en el presente, el equipo se reúne con Parker para llorar a John, pero Parker mantiene la mirada fija en Riri, sospechando gracias a la visión que le dio la capucha. Mientras el resto regresa al trabajo, Parker le dice a Riri que tiene planes para ella.

Por su parte, y sin que el resto de la banda lo sepa, Riri investiga la misteriosa capa y descubre que es "como un motor térmico que alimenta a su portador," pero no sabe de dónde proviene la energía. Cuando la tecnología de Ezekiel Stane lleva a su arresto por cargos de terrorismo, Parker considera traer a otro especialista tecnológico, lo que Riri interpreta como su reemplazo.

Riri busca la ayuda de su madre Ronnie, y con ayuda de de sus amigas brujas descubren que la capucha es de "una dimensión oscura" y probablemente está influyendo en Parker. Con esta información, Riri está decidida a destruir la capucha.

Finalmente, Ezekiel es liberado por el equipo para unirse a ellos y mejorar su cuerpo con la tecnología biónica, pero Slug modifica sus implantes para darle control a Parker. Parker envía al equipo tras Riri, acusándola de la muerte de John. Mientras tanto, Riri sufre un ataque de pánico y la cosa no mejora para la protagonista cuando es confrontada por Xavier, quien le pide borrar a la IA Natalie, ya que "esa no es su hermana", ante lo que Riri duda y Natalie se va ofendida.

DORMAMMU... ¿O ALGO PEOR?

Ya al inicio del cuarto capítulo, titulado El karma es un fallo, en un encuentro con Zelma en un restaurante de comida rápida White Castle, Riri descubre que la oscura capa podría estar vinculada a Dormammu, el Señor de la Dimensión Oscura y Conquistador Cósmico que fuera gran villano de la primera película de Doctor Strange. También le dice que Parker, aunque no es un mago poderoso, es "fácil de manipular" por su ambición y le avisa que "la magia siempre tiene un precio... y a veces es uno muy alto".

Ros y Jeri llegan al restaurante para matar a Riri, y aunque ella logra defenderse, les pide que la maten rápido con un disparo para que el sonido active el campo protector del reloj que Xavier le devolvió, atrapándolas dentro. Clown aparece para acabar el trabajo, pero Riri le hace dudar al decirle que Parker mandó matar a Stu cuando ya no le servía.

Justo cuando Slug llega en un camión, Natalie logra escapar con el traje y rescatar a Riri. Después, Natalie se apaga, ofendida por la idea de ser eliminada, y cuando algo golpea el traje, Riri aterriza para enfrentarse a Zeke Stane. Aunque Zeke la ataca y le causa daños, finalmente no acaba con ella y la deja ir, advirtiéndole que debe abandonar la ciudad antes de que Parker descubra que sigue viva.

De vuelta en casa, Riri por fin pide ayuda a su madre Ronnie, quien le dice que no puede seguir huyendo y que su enfoque en el traje es lo que complica todo. Cuando Riri admite que construyó el traje para "hacer algo después de perder a Gary y Natalie", Ronnie le responde que no es su responsabilidad mantener a todos a salvo, y promete ayudarla a luchar, al igual que Natalie, que ya no está enfadada con Riri. Juntas se trasladan al taller de Gary, donde la protagonista decide que debe quedarse y pelear, aunque no tenga materiales para construir un nuevo traje. La solución la encuentra en el viejo coche en el que trabajaban Riri y Gary y que Ronnie compró para ella.

Mientras tanto, Zeke Stane rechaza unirse a Parker, quien está convencido de que volverá, igual que Riri. Parker comienza a desconfiar de su equipo y los despide. Por otro lado, Riri y su familia y amigos preparan el nuevo traje, con Zelma añadiendo un componente mágico para contrarrestar a Parker y su capucha. Sin embargo, este componente mágico tiene un precio: Natalie empieza a desvanecerse hasta desaparecer por completo de los sistemas de Riri.

LA LLEGADA DE MEFISTO

En el sexto y último episodio, titulado El pasado es el pasado, Parker recuerda su primer intento de robo a la casa de su padre junto a John. Tras separarse, huye por un túnel en un parque y cuando está acorralado se encuentra con un extraño encarnado por Sacha Baron Cohen que lleva puesta la capucha que él mismo terminará usando.

Este hombre abre una puerta mágica que los lleva a la pizzería que luego Parker usará como base y le propone trabajar juntos, asegurándole que puede ayudarlo a alcanzar la grandeza que anhela. Cuando Parker dice que quiere ser "estúpidamente rico como su padre", el hombre responde que no le dará todo, pero sí la manera de lograrlo él mismo. Parker acepta sin hacer más preguntas, y así nace Capucha.

Ya en el presente, Parker vive como siempre quiso, al mando de la mansión y los negocios de su padre, pero sin amigos ni familia, salvo Zeke, al que domina como una marioneta. Parker insiste en saber si Zeke mató a Riri, pero su control no abarca la mente, así que Zeke no le dice la verdad. Sin embargo, Parker usa a Zeke para protegerse, incluso cuando intenta atacarlo con un tenedor.

Aunque frustrado y sin el apoyo de su antiguo equipo, Parker aparenta estar tranquilo, pero internamente se siente solo. Mientras tanto, Riri trabaja sin descanso en el garaje para recrear la inteligencia artificial de Natalie, sin éxito, y decide que retomarán esa búsqueda cuando le quite la capucha a Parker, enfrentándose con su nuevo traje mágico.

Parker llama al hombre misterioso y le dice que está insatisfecho con su trato. "Me siento vacío, ¿puedes darme más?", le implora. "¿Y por qué iba a darte más cuando lo has dejado todo hecho un auténtico desastre. Tengo una idea mejor... ¿qué tal si te sustituyo por alguien más agradecido?", dice con su diabólica mente ya puesta en Riri.

Cuando la protagonista llega a la pizzería, se enfrenta a Zeke, y con un plan para neutralizar el control de Parker sobre él, logra llegar a Parker y pedirle la capucha. Parker desaparece, pero reaparece para pelear contra Riri, transformado en un monstruo. Riri activa el protocolo de emergencia del traje y aprovecha la confusión para arrancarle la capucha. Finalmente, sin la prenda mágica que le daba sus oscuros poderes, Parker está acabado.

Ya en otra escena, Riri encuentra al hombre con el que Parker hizo el trato sentado en la pizzería. Tras una conversación en la que el ladino personaje alardea de todas las grandes personalidades que con sus oscuras "habilidades" ha persuadido a lo largo de la historia, finalmente el personaje de Baron Cohen se presenta: "Bueno, se me conoce por muchos nombres. Algunos de ellos son un poquitín crueles y ofensivos, pero me caes bien así que tú puedes llamarme Mefisto".

Después, le ofrece ayuda a la "desolada" Riri para trabajar juntos, además de prometer darle lo que busca, en este caso, Natalie. "¿A cambio de qué?", pregunta la joven desconfiada pero intrigada ante la posiblidad de recuperar a su amiga muerta. "De algo que no echaras de menos Riri", contesta Mefisto, que sigue poco a poco seduciendo al joven en una conversación que va alternándose con planos de un futuro muy cercano en el que Riri se reencuentra con Natalie.

"Si aceptase, solo es a mí a quien quieres, ¿no? A niadie más verdad? A nadie más", pregunta Ironheart. "Así es. Venga, Riri, por favor... Alégrame el milenio", dice el villano con una sonrisa tendiendo la mano para cerrar el trato. Y aunque la serie no muestra específicamente la respuesta de la protagonista, en esa reunión en el futuro con Natalie... ahora Riri ya puede abrazar de nuevo a su amiga. Es un hecho: Ironheart ha pactado con el Diablo.

Que Riri entregue su alma a Mefisto no es solo un giro impactante para cerrar la historia, sino una decisión que puede tener repercusiones en todo el UCM, especialmente con los rumores sobre su reaparición en futuras producciones. Riri se proclamó a sí misma como la mente más brillante de su generación, y tanto Stark como Wakanda parecían estar de acuerdo, pero esta elección transforma por completo su futuro... y el de toda la macrofranquicia.