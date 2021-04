El final de Ataque a los titanes (Attack On Titan) divide a sus fans: "Me dolió, y todavía me duele"

Fans de Ataque a los titanes (Attack On Titan) divididos con el final del manga: "Me dolió, y todavía me duele"

Ataque a los titanes (Attack On Titan) se despidió de sus fans el pasado 9 de abril con el manga número 139, y las expectativas eran tan altas dado el éxito del anime, que muchos se quejaron que el desenlace se veía venir a kilómetros. Y, aun así, una gran parte del fandom lo consideró decepcionante. Tanto que han creado peticiones para que Hayime Isayama, autor de los cómics escriba un final alternativo.

Todo surgió a raíz del lanzamiento de Attack On Titan #139 en abril, en redes sociales como Twitter, Tumblr o Reddit, y poco a poco cada vez más seguidores se han ido sumando. Mientras que algunos fans se quejaron de que el capítulo final dejó demasiados cabos sueltos, otros muchos salieron en defensa de Ataque a los titanes, defendiendo a su creador Isayama y sus decisiones narrativas.

"No disfruté mucho el final, pero eso no significa que vaya a exigir nada al autor", escribió el usuario DarkCowl1, rechazando firmemente la petición de los fans que piden que el final sea modificado. "Sí, el final fue... meh. Pero no sé por qué la gente piensa que arruina la serie, pero no es así", añadió un fan apodado swaglordsoi.

En otro hilo de Reddit sobre el final, AProgrammer06 escribió: "Creo que el final fue exactamente como Isayama pretendía que fuera. Me dolió, y todavía me duele casi 2 semanas después de verlo. Pero fue hermoso y me hizo sentir realmente bien por Eren y Mikasa. Fue trágico pero un poco dulce en el al mismo tiempo, y lo recordaré toda mi vida".

Lo interesante aquí no es si el final de Ataque a los titanes ha gustado o desagradado a los fans, sino el debate sobre hasta qué punto el fandom tiene potestad para decidir en las historias de los autores. Ya sea considerado bueno o malo, el final del anime es justo como su creador quería, y eso no admite discusión, aunque no sea de tu agrado.

Aun así, la petición de Change.org para que haya un final alternativo de Attack On Titan ya acumula miles de firmas, aunque por el momento Isayama no se ha pronunciado al respecto.

La segunda parte de la cuarta y última temporada del anime Ataque a los Titanes tiene previsto su estreno en 2022.