Final de Ataque a los titanes, carta abierta de sus creadores: "¡Nuestra batalla apenas está comenzando!"

MADRID, 9 Abr. (CulturaOcio) -

El manga de 'Ataque a los titanes' llega a su fin. Este 9 de abril se cerrará el capítulo final de uno de los títulos imprescindibles tanto del manga como del anime japonés. Por tal motivo, el equipo que está detrás del cómic ha publicado un emotivo mensaje con el que dan las gracias a los fans.

El departamento editorial de la revista Monthly Shonen Magazine publicó una extensa misiva en la red, reflexionando sobre la importancia del manga en la última década y también admitiendo que echarán de menos trabajar en la novela gráfica, cuya publicación comenzó en septiembre de 2009.

"Este mundo que no existió hasta 2009, cuando se convirtió en palabras e imágenes, se le dio un significado, fue configurándose su historia y acabó impresa en el primer número de la Bessatsu Shonen Magazine y se serializó durante 11 años y 7 meses de la mano de Hajime Isayama", comienza el mensaje.

"Creemos que nada es más valioso que el que las personas puedan compartir emociones y sensaciones que no se pueda expresar de otra forma como el ser narradas a través de una historia. Nos alegra haber podido hacerles sentir así a nuestros lectores y compañeros con 'Ataque a los titanes' [...] Gracias por leernos. ¡Nuestra batalla apenas está comenzando!", cierra la carta.

Special message from the editorial department of Bessatsu Shônen magazine to the readers about the final chapter! ☺#ThankYouHajimeIsayama pic.twitter.com/3zHuCjY4Nk