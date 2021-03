¿Cuándo se estrena el final de la última temporada de Ataque a los titanes?

MADRID, 30 Mar. (CulturaOcio) -

Ataque a los titanes (Attack On Titan) se ha convertido en uno de los animes más populares del momento y los fans esperaban noticias de los nuevos episodios de la ficción. MAPPA, el estudio detrás de la producción, ya ha anunciado cuándo se lanzará la segunda parte de la temporada 4.

Tal como ha revelado la compañía, los espectadores podrán ver la segunda entrega de la temporada final en 2022. "Ataque a los Titanes es una serie basada en el manga homónimo y dirigida por Tetsuro Araki, protagonizada por un grupo de residentes de una ciudad rodeada de murallas, para proteger a la población de los ataques", reza la sinopsis de la serie.

En comparación con la fuente original, todavía quedan 23 capítulos del manga por adaptar a la pequeña pantalla. Anteriormente, la segunda parte de la temporada 1 adaptó 26 capítulos del manga en sus 16 episodios, por lo que la segunda parte de la cuarta entrega podría contar con un número similar de episodios.

